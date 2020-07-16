Белый самолет Наталья Могилевская - новый клип в ретро-стиле

Наталья Могилевская / Instagram

Наталья Могилевская показала клип Белый самолет, для которого она перекрасилась в блондинку.

Премьера клипа Белый самолет состоялась поздно ночью 15 июля, чтобы успеть ко дню рождения ее наставника, которым оказался сам Пайлот Баба, известный на Востоке.

"ПРЕМЬЕРА Белый Самолеет, давай лети Пилот! Вечно только Небо. Благодарю тебя, мой великий Учитель. Благодарю тебя, мой Пилот Пайлот Баба, я знаю - все пройдет, давай лети, Пилот, и пусть мне в небе повезет!", - пишет Наталья Могилевская.

Ранее она уже предупреждала, что посвящает песню своему духовному гуру.

"В это день в королевской семье родился один величайших людей современности. Когда началась война с Пакистаном, по традиции семьи он пошел в элитные войска истребителем. Стал легендарным пилотом, как самый рискованно рекордно низко летающий Пилот в Мире. Так до конца дней его и зовут. Он стал мудрецом, величайшим йогином, человеком много раз доказавшим безграничность возможностей человеческого организма и психики. Его ученика Премьер министра Индии Моди, при жизни называют святым, за его добрые дела для страны. Великое счастье встретить, любить и быть рядом с Вами! С днем рождения, мой Мастер! Спасибо, что каждый день напоминаете мне о Небе!⠀Здоровья, благополучия, свершение всех больших проектов..", - поздравила его Могилевская.

Белый самолет Наталья Могилевская смотреть онлайн клип:

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