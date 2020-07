Селена Гомес и Тревор Дэниел сняли дома клип Past Life

Селена Гомес Past Life / Youtube

Исполнительница и актриса Селена Гомес вместе с Треводом Дэниелом записали клип на песню Прошлая жизнь. Аранжировка и исполнение девушки прибавило песне новых красок.

Кроме того, клип был снят частично как чат в интернете, частично, как набор невероятных пейзажей.

Оригинальный вариант сингла вышел 6 марта и вошел в дебютный альбом Тревора Дэниела Nicotine, который также увидел свет в марте.

Брат Билли Айлиш Финнеас О’Коннелл - один из соаввторов. Песня с участием Селены Гомес записывалась в июне, а клип вышел ночью 15 июля.

Тревору Дэниелу повезло также с режиссированием - клип для него снимали номинанты Грэмми Ваня Хейнманн и Галь Муджа, работавшие с Coldplay и Туве Лу.

Trevor Daniel, Selena Gomez - Past Life смотреть онлайн клип:

Trevor Daniel, Selena Gomez Past Life - текст

I'm trying to be honest with my happiness

Don't know why I'm bad at this, uh

And I don't want to sit all in my sadness

I know it's a habit of mine

Perfect, perfect timing

I start but I don't know how to end

Don't re, don't remind me

I ruined it before it began, oh

Last night was the last night of my past life

Got me here like you can never figure me out

Last night was the last time, was the last time

I'll never let you figure me out

Sitting here, talking to myself

Thinking how I used to use you

Only thing I'm used to

Last night was the last night of my past life, whoa

Gave me what I wanted when I needed it

Honestly, I mean it

And if I could convince myself to feel it

You know I would feel it, I would

Perfect, perfect timing

I start but I don't know how to end

Don't re, don't remind me

I ruined it before it began, whoa

Last night was the last night of my past life

Got me here like you can never figure me out

Last night was the last time, was the last time

I'll never let you figure me out

Sitting here, talking to myself

Thinking how I used to use you

Only thing I'm used to

Last night was the last night of my past life, whoa

Oh, whoa

Whoa, whoa, whoa

Oh, whoa

Whoa, whoa, whoa

Last night was the last night of my past life

Got me here like you can never figure me out

Last night was the last time, was the last time

I'll never let you figure me out

Sitting here, talking to myself

Thinking how I used to use you

Only thing I'm used to

Last night was the last night of my past life, whoa

Oh, whoa

Whoa, whoa, whoa

Oh, whoa

Whoa, whoa, whoa

Oh, whoa

Whoa, whoa, whoa

Oh, whoa

Whoa, whoa, whoa

Where we've been, what we know

Will never go away

Will never go away

Селена Гомес и Тревор Дэниел Past Life - перевод

[Куплет 1: Тревор Дэниел и Селена Гомес]

Я пытаюсь быть честным со своим счастьем

Не знаю, почему у меня это плохо получается, уу

И я не хочу сидеть во всей своей печали

Я знаю, что это моя привычка

[Распевка: Селена Гомес и Тревор Дэниел]

Идеальное, идеальное время

Я начинаю то, что не знаю, как закончить

Не на… не напоминай мне

Я разрушил это прежде, чем это началось, о

[Припев: Селена Гомес и Тревор Дэниел]

Прошлая ночь была последней ночью моей прошлой жизни

Ты привёл меня сюда, словно так никогда и не смог меня понять

Прошлая ночь была в последний раз, была в последний раз

Я никогда не дам тебе понять меня

Сидя здесь, разговаривая с самой собой

Думая, о том, как я привыкла использовать тебя, это единственное, к чему я привыкла

Прошлая ночь была в последний раз, был последний раз, уоа

[Куплет 2: Тревор Дэниел и Селена Гомес]

Ты дала мне то, чего я хотел, когда мне это было нужно

Я правда так считаю

И если бы я могла убедить себя почувствовать это

Ты знаешь, я почувствовал бы, да

[Распевка: Селена Гомес и Тревор Дэниел]

Идеальное, идеальное время

Я начинаю то, что не знаю, как закончить

Не на… не напоминай мне

Я разрушил это прежде, чем это началось, о

[Припев: Тревор Дэниел и Селена Гомес]

Прошлая ночь была последней ночью моей прошлой жизни

Ты привела меня сюда, словно так никогда и не смогла меня понять

Прошлая ночь была в последний раз, была в последний раз

Я никогда не дам тебе понять меня

Сидя здесь, разговаривая с самим собой

Думая, о том, как я привык использовать тебя, это единственное, к чему я привык

Прошлая ночь была в последний раз, был последний раз, уоа

[После припева: Тревор Дэниел]

Оо-уоа-уоа-уоа

Оо-уоа-уоа-уоа

[Припев: Селена Гомес и Тревор Дэниел]

Прошлая ночь была последней ночью моей прошлой жизни

Ты привёл меня сюда, словно так никогда и не смог меня понять

Прошлая ночь была в последний раз, была в последний раз

Я никогда не дам тебе понять меня

Сидя здесь, разговаривая с самой собой

Думая, о том, как я привыкла использовать тебя, это единственное, к чему я привыкла

Прошлая ночь была в последний раз, был последний раз, уоа

[После припева: Тревор Дэниел и Селена Гомес]

Оо-уоа-уоа-уоа

Оо-уоа-уоа-уоа

(Оо) Где мы были

Что мы знаем (Уоа, уоа, уоа)

Это никогда не забудется (оо)

Это никогда не забудется (Уоа-уоа-уоа)

[Окончание: Тревор Дэниел]

Где мы были

Что мы знаем

Это никогда не забудется

Это никогда не забудется