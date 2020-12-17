Благотворительность и сюрпризы: Сніданок з 1+1 покажет спецвыпуск ко Дню святого Николая

Сніданок з 1+1 спецвыпуск / 1+1

18 декабря, накануне дня Святого Николая, в программе Сніданок з 1+1 традиционно состоится праздничный эфир. Зрителей познакомят с талантливыми детьми, мечты которых осуществятся в прямом эфире, а также будет проведен благотворительный аукцион.

Главными лотами благотворительного аукциона станут кубки победителей шоу Танців з зірками 2020.

Как известно, Юлия Санина и Дмитрий Жук, а с ними и Санта Димопулос и Макс Леонов решили передать свои кубки на благотворительность. Аукцион, на котором будут проданы кубки, начнется 18 декабря в утреннем шоу и продлится до 19:00 на странице проекта Сніданок з 1+1 в Facebook. Вырученные средства будут переданы в проект "Здійсни мрію" на воплощение мечты тяжелобольных детей.

Кроме того, Сніданок з 1+1 покажет истории четырех маленьких героев, которые совершили в этом году невероятные поступки и покорили целеустремленностью на пути к своей мечте.

Как участвовать в аукционе на 1+1

Принять участие в благотворительности и помочь детям может каждый желающий, сделав благотворительный взнос по реквизитам, которые можно найти на странице "Сніданку з 1+1" в Facebook.

Сніданок з 1+1 спецвыпуск - Здійсни мрію / 1+1

Накануне праздничного эфира ведущие Сніданку з 1+1 Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир и Егор Гордеев посетили талантливых детей из разных уголков Украины, которым сейчас особенно необходима вера в чудеса.

Так, Егор Гордеев в сюжете посетит Евгения, страдающего аутизмом, однако виртуозно играющего на 12 музыкальных инструментах. В прямом эфире тринадцатилетний мальчик сыграет вместе с известным пианистом Евгением Хмарою.

Руслан Сеничкин посетит на Сумщине восьмилетнего Александра, который демонстрирует невероятные фокусы. Удивит он и зрителей утреннего шоу. Студию посетит двенадцатилетняя Алиса, девочка с большим сердцем, которая попросила маму купить ей швейную машинку вместо телефона, чтобы начать шить игрушки для больных детей.

Также осуществится мечта маленькой подопечной Лидии Таран из проекта "Здійсни мрію". Аня получила при рождении травму, и ее правая ручка не работала. Для того, чтобы она полноценно функционировала, девочке нужна систематическая и дорогая реабилитация. Четырехлетняя Аня имеет большую мечту - увидеть ведущую ТСН Лидию Таран.

Благотворительный блок рекламы на 1+1: анонс

Людмила Барбир поможет девочке, и Аня пообщается с помощью видеосвязи с Лидией Таран. А накануне дня Святого Николая проект "Здійсни мрію" сделал подарок - оплатил реабилитацию маленькой мечтательницы. А также в эфире расскажут, как проект осуществлял мечты детей в этот карантинный год.

По ежегодной традиции в день Святого Николая, 19 декабря, все средства, собранные от рекламного блока в 20:00 во время ТСН, будут переданы в проект "Здійсни мрію" для тяжелобольных детей. Зрители канала "1+1" могут помочь подопечным проекта "Здійсни мрію" просто просмотрев рекламу, ведь чем больше просмотров, тем больше шансов на осуществление мечты малышей.