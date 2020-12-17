УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Благотворительность и сюрпризы: Сніданок з 1+1 покажет спецвыпуск ко Дню святого Николая

17 декабря 2020, 17:58

Телеведущие на шоу Сніданок з 1+1 традиционно готовят праздничный выпуск для детей.

Сніданок з 1+1 спецвыпуск
Сніданок з 1+1 спецвыпуск / 1+1

18 декабря, накануне дня Святого Николая, в программе Сніданок з 1+1 традиционно состоится праздничный эфир. Зрителей познакомят с талантливыми детьми, мечты которых осуществятся в прямом эфире, а также будет проведен благотворительный аукцион.

Главными лотами благотворительного аукциона станут кубки победителей шоу Танців з зірками 2020.

Как известно, Юлия Санина и Дмитрий Жук, а с ними и Санта Димопулос и Макс Леонов решили передать свои кубки на благотворительность. Аукцион, на котором будут проданы кубки, начнется 18 декабря в утреннем шоу и продлится до 19:00 на странице проекта Сніданок з 1+1 в Facebook. Вырученные средства будут переданы в проект "Здійсни мрію" на воплощение мечты тяжелобольных детей.

Кроме того, Сніданок з 1+1 покажет истории четырех маленьких героев, которые совершили в этом году невероятные поступки и покорили целеустремленностью на пути к своей мечте.

Как участвовать в аукционе на 1+1

Принять участие в благотворительности и помочь детям может каждый желающий, сделав благотворительный взнос по реквизитам, которые можно найти на странице "Сніданку з 1+1" в Facebook.

Сніданок з 1+1 спецвыпуск
Сніданок з 1+1 спецвыпуск - Здійсни мрію / 1+1

Накануне праздничного эфира ведущие Сніданку з 1+1 Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир и Егор Гордеев посетили талантливых детей из разных уголков Украины, которым сейчас особенно необходима вера в чудеса.

Так, Егор Гордеев в сюжете посетит Евгения, страдающего аутизмом, однако виртуозно играющего на 12 музыкальных инструментах. В прямом эфире тринадцатилетний мальчик сыграет вместе с известным пианистом Евгением Хмарою.

Руслан Сеничкин посетит на Сумщине восьмилетнего Александра, который демонстрирует невероятные фокусы. Удивит он и зрителей утреннего шоу. Студию посетит двенадцатилетняя Алиса, девочка с большим сердцем, которая попросила маму купить ей швейную машинку вместо телефона, чтобы начать шить игрушки для больных детей.

Также осуществится мечта маленькой подопечной Лидии Таран из проекта "Здійсни мрію". Аня получила при рождении травму, и ее правая ручка не работала. Для того, чтобы она полноценно функционировала, девочке нужна систематическая и дорогая реабилитация. Четырехлетняя Аня имеет большую мечту - увидеть ведущую ТСН Лидию Таран.

Благотворительный блок рекламы на 1+1: анонс

Людмила Барбир поможет девочке, и Аня пообщается с помощью видеосвязи с Лидией Таран. А накануне дня Святого Николая проект "Здійсни мрію" сделал подарок - оплатил реабилитацию маленькой мечтательницы. А также в эфире расскажут, как проект осуществлял мечты детей в этот карантинный год.

По ежегодной традиции в день Святого Николая, 19 декабря, все средства, собранные от рекламного блока в 20:00 во время ТСН, будут переданы в проект "Здійсни мрію" для тяжелобольных детей. Зрители канала "1+1" могут помочь подопечным проекта "Здійсни мрію" просто просмотрев рекламу, ведь чем больше просмотров, тем больше шансов на осуществление мечты малышей.

Руслан Сеничкин Лидия Таран Сніданок з 1+1 Людмила Барбир новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Благотворительность и сюрпризы: Сніданок з 1+1 покажет спецвыпуск ко Дню святого Николая». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусикахЗнаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фотоБывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото Леди Гага показала грудь на нескромном сэлфи без лифчикаЛеди Гага показала грудь на нескромном сэлфи без лифчика Супер Топ-модель по-украински 2020: 9 выпуск - что было в полуфинале 14-12-2020Супер Топ-модель по-украински 2020: 9 выпуск - что было в полуфинале 14-12-2020
Следующий материал

Последние новости

18:26
Россию отстранили от международных спортивных соревнований
18:03
Непогода в Украине: спасатели предупредили об опасности Видео
18:01
Украинцы рассказали, довольны ли борьбой властей по борьбе с COVID-19 - опрос Видео
17:58
Благотворительность и сюрпризы: Сніданок з 1+1 покажет спецвыпуск ко Дню святого Николая Видео
17:55
Кабмин предлагает Бойчука на должность главы Ивано-Франковской ОГА
Реклама
17:41
В Днепре чиновница придумывала фейковые жалобы на предпринимателей Видео
17:34
Данилов резко прошелся по статусу русского языка в Молдове
17:20
Евросоюз включил Telegram и ВКонтакте в список "наблюдения за пиратством": чем это обернется
17:16
Украине "светит" только 2 млн доз вакцины от коронавируса - Bloomberg Видео
17:11
Подрядчик Шулявского моста матерно откомментировал падение столбов Видео
17:06
Финалистка Супер топ-модель по-украински увлекается БДСМ
17:01
Пульмонолог рассказал, при каких обстоятельствах пациент умрет от COVID-19 Видео
16:26
Подорожание проезда в маршрутках: эксперт рассказал, к чему готовиться Видео
16:24
Крым, Донбасс, отравление Навального и Карабах: о чем рассказал Путин на пресс-конференции Видео
16:05
Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта Видео
16:04
Фенхель: 4 преимущества для здоровья Видео
15:58
Diablo 4: стали известны новые подробности одного из самых ожидаемых проектов в игровой индустрии Видео
15:44
Долги перед Нафтогазом являются искусственными и должны быть списаны - эксперт Видео
15:35
Океан Ельзи представила новый хит "Тримай" Видео
15:33
Поздравление из 90-х: Малюська озадачил странным фото с паяльником
Реклама
15:20
Путин рассказал, кому принадлежит Нагорный Карабах Видео
15:03
В Fortnite добавили новый крутой режим, вдохновлённый хитом 2020-го Among Us
15:02
"А можно вид сзади?": Анна Седокова показала развратное фото
14:54
Врач назвал самую частую причину повышенной температуры Видео
14:49
Рада провалила назначение Витренко вице-премьером - министром энергетики Видео
14:49
Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фото Фото Видео
14:46
Что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне: астролог назвала идеальные занятия
14:42
В GOG началась зимняя распродажа – культовая трилогия S.T.A.L.K.E.R. получила большую скидку
14:41
Путин сделал заявление о главной цели по Беларуси Видео
14:40
Рада утвердила - Лещенко получил пост министра в правительстве Видео
14:27
Санта Димопулос объяснила свой поступок в отношении Юлии Саниной Видео
14:24
"Ситуация поменялась за три дня": друг Кернеса раскрыл неожиданные детали смерти мэра Видео
13:59
Мощная магнитная буря декабря 2020: головы будут болеть даже у здоровых Видео
13:57
В Минздраве рассказали, в каких областях Украины ситуация с COVID-19 критическая Видео
13:56
Google меняет правила хранения данных пользователей: что нужно знать
13:45
Путин прояснил вопрос будущего Северного потока-2 Видео
13:39
У Зеленского отреагировали на смерть Кернеса и рассказали, что ждет Харьков Видео
13:18
Death Stranding от Хидео Кодзимы получила бесплатное обновление по мотивам Cyberpunk 2077 Видео
13:10
18 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Саввин день от бесплодия
13:04
"Хотели бы – довели бы дело до конца": Путин резко высказался об отравлении Навального Видео
Реклама
13:02
Долговой газовый кризис возник из-за промахов государственного регулирования - ассоциация
12:58
"Как поддерживали, так и будем": Путин предупредил Киев о большой поддержке Кремлем Донбасса Видео
12:53
Учащенное сердцебиение: когда обращаться к врачу Видео
12:49
Путин ответил на вопрос скандального Шнурова и высказался о матах Видео
12:35
Степанов уточнил, сколько денег нужно на вакцинацию украинцев от COVID-19
12:09
Коронавирус у Макрона: президент Франции сдал положительный тест на COVID-19 Видео
11:59
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
11:58
Врач объяснила, поможет ли вакцина против COVID-19 преодолеть пандемию Видео
11:55
"Восставшие из мертвых": в Сети потешаются над мужчиной, который продает б/у гроб от деда
11:42
Дефицит витамина В12: названы признаки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять