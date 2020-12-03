УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бритни Спирс выпустила новую песню впервые за 4 года

3 декабря 2020, 13:18

Певица Бритни Спирс сильно удивила фанатов, когда представила новую песню - Swimming in the Stars.

Бритни Спирс
Бритни Спирс - Swimming in the Stars / Instagram

В честь своего 39-го дня рождения, Бритни Спирс выпустила новый сингл Swimming in the Stars.

Песня появилась на официальном ютуб-канале Бритни Спирс без каких-либо предупреждений или объяснений в соцсетях и подписей под песней.

Эта песня была записана для альбома Glory 2016 года, но вышла только 2020 году в отличии от Mood Ring, которую повторно выпустили летом 2020 после премьеры в 2016.

Выход Нового трека удивил фанатов Бритни Спирс, ведь в ноябре певица пообещала, что никогда больше не будет выступать и выпускать новые песни, если ее финансовые дела будет продолжать вести ее отец.

В сети пошли даже обсуждение заговоров, что это ее отец делает без согласия певицы. Впрочем, никаких доказательств этому нет.

Бритни Спирс Swimming in the Stars песня слушать онлайн:

Бритни Спирс Swimming in the Stars - перевод и слова песни

Мечтай меня к жизни

Напиши наши имена в подушках небес

Мы сможем встретиться в наших умах

Если наши дни отсчитывают нас от времени

И мы останемся живы

В море городских огней

Там, где мы с тобой сталкиваемся

Итак, пойдем

Сегодня вечером купаемся в звездах

О, и мы будем светиться

И мерцать в алмазных огнях

Мы нырнем

Головой вперед, полностью вниз

В объятиях гравитации мы утонем

Мир наш

Когда мы плывем по звездам

Когда мы плывем по звездам

Держи меня под рукой

Задержи дыхание, пока мы не окажемся слишком глубоко

Где солнце не согревает

Мы не спим в самом глубоком сне

И мы останемся в живых

В тени неоновых огней

Там, где мы с тобой сталкиваемся

Итак, пойдем

О, и мы светимся

И мерцаем в алмазных огнях

Мы нырнем

Головой вперед, полностью вниз

В объятиях гравитации мы утонем

Мир наш

Когда мы купаемся в звезды

Когда мы плывем среди звезд

Что, если бы мы могли плавать здесь вечно?

В этих мечтах Близнецов вместе

Ты бы позволил мне перевести дыхание прямо сейчас?

Обещай, что я никогда не выдохну

Так что пойдем

Купаться в звездах сегодня вечером

О, и мы будем светиться

И мерцать в алмазных огнях

Мы нырнем

Головой вперед, полностью вниз

В объятиях гравитации мы утонем

Мир наш

Когда мы плывем по звездам

Когда мы плывем по звездам

Плаваем по звездам сегодня вечером

О, и мы сияние

Купание в звездах сегодня вечером

Когда мы плывем в звездах

Бритни Спирс новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Бритни Спирс выпустила новую песню впервые за 4 года». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта ДимопулосЮлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноябряСупер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноября Вера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужемВера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужем Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020
Следующий материал

Последние новости

13:57
Мадс Миккельсен объяснил ситуацию с Гриндевальдом и Джонни Деппом
13:54
Аналитики оценили серию слухов о тяжелой болезни Путина Видео
13:43
Гей-вечеринки с политиками в Бельгии: стало известно об участниках из Украины Видео
13:34
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка Видео
13:32
Новую скандинавскую диету связали с продлением жизни Видео
Реклама
13:32
Киберпанк 2077 слили на торренты за неделю до релиза
13:26
Прорыв на рынке водного транспорта в Украине: Рада приняла закон по речной логистике Видео
13:18
Бритни Спирс выпустила новую песню впервые за 4 года Видео
13:18
Комаровский назвал фактор, который опасен для людей сильнее COVID-19
13:17
Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Видео
12:52
Генетик назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19 Видео
12:46
В Украину идет потепление до +10, но есть нюансы – синоптик Видео
12:41
Создатель трюков в Миссии невыполнимой переснимает 2 сезон Ведьмака
12:40
Развод: специалисты указали на последствия для здоровья Видео
12:39
Apple подвела итоги уходящего года: названы самые популярные игры и приложения 2020-го
12:35
Кравчук прояснил позицию Украины по отказу от переговоров в Минске Видео
12:31
Медик рассказала, кого и как в Украине будут вакцинировать от COVID-19 Видео
12:15
Samsung решила отказаться от развития одной из своих самых популярных линеек смартфонов
12:06
Вера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужем Видео
12:00
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
Реклама
11:57
Кравчук объяснил, как решить проблему с Лукашенко в Беларуси Видео
11:57
В Украине установлен позитивный коронавирусный рекорд
11:51
Степанов объяснил, почему карантин выходного дня был успешен Видео
11:33
Названы 7 главных ошибок при похудении Видео
11:29
Зеленский назначил нового гендиректора Укроборонпрома: что о нем известно Видео
11:25
Генетик объяснил, кому не понадобится вакцина от коронавируса Видео
11:00
Не локдаун: в Кабмине сказали, как собрались усилить карантин в Украине Видео
10:59
Наташа Королева уехала от Тарзана отдохнуть после скандала
10:51
В России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР" Видео
10:41
"Подставят и кинут": кому в декабре 2020 грозит серьезный кризис
10:39
В России пожаловались на "крайнюю наглость и агрессивность" НАТО в Черном море Видео
10:18
У Кравчука заявили о готовности России признать независимость "ДНР" и "ЛНР" Видео
09:52
Названы четкие признаки, когда тканевую маску надо менять Видео
09:50
Мысли о локдауне возникают от бездействия властей мнение
09:29
IT-специалисты опубликовали прогноз тенденций развития угроз в 2021 году
09:10
Коронавирус в Украине: назван самый "зараженный" город
09:08
Синоптики рассказали, где в Украине сегодня ждать снега Видео
08:49
Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020 Видео
08:34
Переговоры с "ЛДНР" при ООН: США и Британия сделали заявление в адрес России Видео
08:32
Зеленский и команда решили сплясать на всех граблях "папередников" мнение
Реклама
07:35
В центре Москвы больницу охватил огонь: названо число жертв и возможные причины
07:13
Врач рассказал, как избавиться от храпа простыми способами Видео
06:55
Медведчук и Порошенко создали союз и пошли на Зеленского войной мнение
06:54
Экс-президента Франции убил коронавирус
06:27
В моду на зиму 2021 вошли манящие бархатные юбки и платья - фото Фото Видео
06:04
Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака
05:32
Локдаун и остановка транспорта в Украине: в Раде объяснили ситуацию Видео
05:07
Чем опасны для здоровья облысение и седые волосы - ответ медиков
04:40
Чарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фото Фото
04:27
"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять