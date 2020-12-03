Бритни Спирс выпустила новую песню впервые за 4 года

Бритни Спирс - Swimming in the Stars / Instagram

В честь своего 39-го дня рождения, Бритни Спирс выпустила новый сингл Swimming in the Stars.

Песня появилась на официальном ютуб-канале Бритни Спирс без каких-либо предупреждений или объяснений в соцсетях и подписей под песней.

Эта песня была записана для альбома Glory 2016 года, но вышла только 2020 году в отличии от Mood Ring, которую повторно выпустили летом 2020 после премьеры в 2016.

Выход Нового трека удивил фанатов Бритни Спирс, ведь в ноябре певица пообещала, что никогда больше не будет выступать и выпускать новые песни, если ее финансовые дела будет продолжать вести ее отец.

В сети пошли даже обсуждение заговоров, что это ее отец делает без согласия певицы. Впрочем, никаких доказательств этому нет.

Бритни Спирс Swimming in the Stars песня слушать онлайн:

Бритни Спирс Swimming in the Stars - перевод и слова песни

Мечтай меня к жизни

Напиши наши имена в подушках небес

Мы сможем встретиться в наших умах

Если наши дни отсчитывают нас от времени

И мы останемся живы

В море городских огней

Там, где мы с тобой сталкиваемся

Итак, пойдем

Сегодня вечером купаемся в звездах

О, и мы будем светиться

И мерцать в алмазных огнях

Мы нырнем

Головой вперед, полностью вниз

В объятиях гравитации мы утонем

Мир наш

Когда мы плывем по звездам

Когда мы плывем по звездам

Держи меня под рукой

Задержи дыхание, пока мы не окажемся слишком глубоко

Где солнце не согревает

Мы не спим в самом глубоком сне

И мы останемся в живых

В тени неоновых огней

Там, где мы с тобой сталкиваемся

Итак, пойдем

О, и мы светимся

И мерцаем в алмазных огнях

Мы нырнем

Головой вперед, полностью вниз

В объятиях гравитации мы утонем

Мир наш

Когда мы купаемся в звезды

Когда мы плывем среди звезд

Что, если бы мы могли плавать здесь вечно?

В этих мечтах Близнецов вместе

Ты бы позволил мне перевести дыхание прямо сейчас?

Обещай, что я никогда не выдохну

Так что пойдем

Купаться в звездах сегодня вечером

О, и мы будем светиться

И мерцать в алмазных огнях

Мы нырнем

Головой вперед, полностью вниз

В объятиях гравитации мы утонем

Мир наш

Когда мы плывем по звездам

Когда мы плывем по звездам

Плаваем по звездам сегодня вечером

О, и мы сияние

Купание в звездах сегодня вечером

Когда мы плывем в звездах