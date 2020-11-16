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Бумбокс высказали свою версию событий на концерте во Львове

16 ноября 2020, 15:38

Группа Бумбокс официально отреагировала на скандальный концерт во Львове с нарушением карантина.

Группа Бумбокс
Группа Бумбокс / Пресс-служба

Музыкальный продюсер группы Бумбокс Алексей Согомонов прокомментировал заявление полиции о нарушении карантинных норм на концерте во Львове вечером 13 ноября.

Как сообщили во львовской Нацполиции, они обнаружили, что в клубе Malevich проходит концерт Бумбокс с нарушением карантинных мер, и сотрудники срочно прекратили концерт.

На фото и видео в соцсетях, которые опубликовали присутствующие на концерте, видно, что люди не соблюдают дистанцию и не носят масок.

На официальной странице в Facebook Бумбокс появилось опровержение этого заявления.

В группе считают, что все это - "раздувание из мухи слона" и что "люди встали", а не стояли под сценой без масок и дистанции.

Кроме того к описании событий припомнили микрофон Лепса.

"Уважаемые журналисты! Мы до последнего надеялись что вы не будете раздувать из мухи слона, тем более что единственная муха достойная внимания - это Муха. Но вы не успокаиваетесь - Интернет заполонили статьи по заголовками вроде "Полиция прекратила концерт" Бумбокса "из-за нарушения карантина", "На организатора концерта в Malevich составили протокол за людей без масок i дистанции.", "Во Львове полиция прекратила концерт "Бумбокса" за нарушения карантина. Читайте такжеВо Львове разогнали антикарантинный концерт Бумбокса - попались из-за соцсетейВ клубе говорят: "всех норм придерживались". Как это было? Вооруженные бластерами, в тяжелых черных плащах, они появились из темноты ... и выдвинули требования - Андрей Хлывнюк должен заменить свой микрофон на микрофон в который однажды пел Лепс. После отказа, группы был назначен пожизненный эцих с гвоздями. Поверили?", - говорится в сообщении.

После этого была озвучена версия группы, которую называют более реальной.

"А теперь как все было на самом деле. Бумбокс отыграют концерт в концерт-холле "Маlevich" (13.11.20). Количество людей ограничена нормами, на входе меряют температуру, тем у кого нет маски ее выдают. Концерт-холл разделен на несколько зон, за каждым, кто купил билет, закреплено свое место. Волонтеры и охрана готовы прийти на помощь. Концерт проходит отлично, ближе к концу люди начинают вставать. Никто этого не отрицает. Вы представляете, рок-н-ролл так действует на людей. Даже в карантин. Бумбокс доигрывают концерт, за пять минут до 22.00 в клубе остается только технический персонал и работники клуба. Полиция приезжает после концерта, все очень корректно, организаторы концерта, Big Show, подписывают протокол, на следующей неделе ждем развития событий. С бластерами то интереснее было, да?", - заявили музыканты.

Отдельно члены группы поблагодарили тех журналистов, у которых есть номера телефонов их представителей, и которые смогли дозвониться для уточнения ситуации, и язвительно шутят по поводу нарушений на концерте.

"Спасибо всем журналистам, кто помнит о профессиональной этике и перезвонил чтобы уточнить подробности. P.S. А что делать, если фан вскочил со своего места, спел строчку из песни и сел? "Десять лет тюрмы"?, - подчеркнули члены группы Бумбокс.

В комментариях по разному отреагировала на этот пост - люди разделились на тех, кто поддержал Бумбокс и малый бизнес, и тех кто вопросил в необходимости концерта в разгар карантина в городе, где большой процент заражаемости коронавирусом.

"Для чого все це? Бумбокс - ви що з голоду вмираєте? Підтягніть ремені - ота молодь з концерту потім рознесе заразу в сім'ї,де батьки та старенькі бабусі і дідусі,які потім в муках помирають.Краще побувайте волонтерами в інфнкц.відділеннях хоч півдоби - співати не захочеться,а як захочеться - то що про вас говорити.", "Так мета в тому щоб ми в принципі музикою не займалися? І бажано страждали? До речі, до Вашого відома в інфекційне відділення не пускають волонтерів. тому що це інфекціонное",

"Какова х..я ты делаешь концерт там где самый большой показатель смертности от covid, и мест в больницах нету. Думая про свой карман наплевал на людей!", "даже если принять во внимание, что мы думаем только про карман, а это неправда, вот простые аргументы: 1.Концерт планируется и билеты начинают продаваться за несколько месяцев. Это к тому, что ситуация меняется. 2.Концерты во Львове не запрещены. 3. Были предприняты все возможные меры безопасности. Но Вы правы - мест в больницах нет именно из-за нашего концерта",

  • Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.​
  • Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
  • Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что карантин выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе. Если результата не будет - возможен полный локдаун.
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