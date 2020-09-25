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Даниэль Салем раскрыл 3 правила достижения целей

25 сентября 2020, 19:41

Украинский телеведущий, который добился успеха в своей жизни, рассказал, какие простые 3 правила успеху нужно соблюдать, чтобы изменить жизнь.

Даниэль Салем
Даниэль Салем / Главред

Ресторатор, телеведущий, присохол-коуч и секс-символ танцевального проекта Даниэль Салем прошел немало жизненных испытаний, прежде чем стать тем, кем он сейчас является.

Он решил признаться, что ему всегда помогало достичь желаемых результатов.

Есть всего лишь три правила, которых он придерживается на протяжении жизни, и их он расркыл за кулисами шоу "Кто сверху?", который показывает Новый канал.

Даниэль Салем отметил, что конкуренция и соревнования очень важны для достижения целей.

"Первое - нужно хотеть успеха так, как ты хочешь дышать! Как хочешь спать, есть, отдыхать или сказать фразу "сделаю это завтра", - говорит он.Читайте такжеДаниэль Салем рассказал об успехах и разочарованиях на Танцях з зірками

Что касается Второго правила, то ведущий считает, что нужно быть готовым в любой момент суметь пожертвовать самим собой ради себя в будущем.

"Если коротко, то это значит не жалеть себя, - объясняет Даниэль. - Быть готовым пожертвовать временем, сном и едой".

Третье правило о том, что боль - временная

"Она может длиться минуту, час, год, но она обязательно пройдет, - убежден ведущий. - Нельзя сдаваться, если немного больно. Нельзя сдаваться, если сильно больно. В конце любого испытания является награда!".

Напомним, что Даниэль Салем уже успел побыть телеведущим проекта "Кохання на виживання" на новом, поучаствовать в "Танцях з зірками" і "Голосі країни" на 1+1, и стать ведущим-коучем в проекте "Одруження наосліп".

Он признавался, что хочет подавать хороший пример своей дочке.

Новые выпуски шоу "Кто сверху?" смотрите в четверг в 19-00 на Новом канале

новости шоу бизнеса Даниэль Салем Новый канал Телеканал 1+1
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