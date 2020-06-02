УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Мам, не скучай": Диана Арбенина сняла трогательный клип про своих детей

2 июня 2020, 16:59

Солистка Ночных Снайперов Диана Арбенина в условиях самоизоляции сняла клип о побеге своих детей из дома.

Диана Арбенина с детьми
Диана Арбенина сняла клип с детьми / Instagram

Российская рок певица Диана Арбенина вместе со своей группой Ночные снайперы сняла и выпустила ко Дню защиты детей клип на песню Казино.

По сюжету нового клипа Ночных снайперов, дети Арбениной - Артем и Марта готовятся сбежать из дом и из самоизоляции.

"Экранизация гангстерского хита Казино, в роли гангстеров - дети Дианы, Артем и Марта Арбенины. Двойняшки устраивают побег из самоизоляции, собирают дорогие сердцу вещи и любимых питомцев, включают зажигание в угнанной машине и… Смотрите клип на песню Казино. Настоящий дом Арбениной, настоящие дети, настоящий ироничный саспенс. Основано не на реальных событиях. Внимание! Ни один ребенок и ни одно животное во время съемок не пострадали", - пишут в описании клипа.

В ролике показывают, как Артем и Марта связываются по рации, и пока мама пишет новую песню, собирают самые любимые игрушки, свои вещи, домашних питомцев, и собираются уехать на ее машине.

Пока Артем следит за мамой на камеру на дроне, Марта пишет на стене балончиком: "Мама, не скучай, мы уехали!".

Но Арбенина заметила дрон, и когда открываются ворота, перед детьми стоит мама со словами: "Я что-то не поняла - а как же я?"

Диана Арбенина и Ночные снайперы казино смотреть онлайн клип:

Диана Арбенина и Ночные снайперы - Казино

Ты – выше только Бог

Чище только свет глаз моих детей

Я встретила тебя

Рано для небес, поздно для людей

Последняя любовь на земле

Краплёный туз червей на столе

И я, всегда готова к бою

Лишь бы только быть с тобой

В этом сумасшедшем казино

Ты круче всех парней

Прикуп не берёшь, даже если фарт

Я знаю вкус огня

Порох норма дня – до крови азарт

Последняя любовь на земле

Краплёный туз червей на столе

И я, всегда готова к бою

Лишь бы только быть с тобой

В этом сумасшедшем казино

Последняя любовь

Последняя любовь

Последняя любовь

Последняя любовь

Последняя любовь на земле

Краплёный туз червей на столе

И я, всегда готова к бою

Лишь бы только быть с тобой

В этом сумасшедшем казино

И я, всегда готова к бою

Лишь бы только быть с тобой

В этом сумасшедшем казино

Также 1 июня вышел клип украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona, которая написала песню и сняла песню про детей.

Диана Арбенина Ночные снайперы клип День защиты детей новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Мам, не скучай": Диана Арбенина сняла трогательный клип про своих детей». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:24
Урежут все соцвыплаты: чем Украина расплатится за кредит МВФ – эксперт
17:09
"Злоупотребление властью": Евросоюз поддержал протесты в США
17:08
Скованная одной цепью: на Луганщине мать дома заковывала дочь
16:59
"Мам, не скучай": Диана Арбенина сняла трогательный клип про своих детей Видео
16:57
На кону – 100 млн: СМИ рассказали, кто стоит за кровавой перестрелкой в Броварах Видео
16:30
Ветер Любви 2 сезон - что было в 67 и 68 серии 02-06-2020 Видео
16:27
В ВОЗ призвали врачей не лечить коронавирус антибиотиками Видео
16:26
Перерезали горло: подробности убийства бойцами ВСУ рыбака в Киеве Видео
16:21
Индексация пенсий в Украине будет ежегодной: что обещает Кабмин
16:14
В клубе премьер-лиги Украины вспышка COVID-19: в руководстве сделали заявление
15:54
Погода на Троицу 2020: кому в Украине ждать +30°, а кому дожди Видео
15:34
Громкое обвинение: в Европе упрекнули Украину в невыполнении рекомендаций
15:32
Первый случай в истории: в России объяснили решение о запрете на импорт топлива
15:30
Привет, винтаж: самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фото Фото
15:25
Вернуть Россию в "большую семерку": в ЕС не хотят идти на поводу у Трампа Видео
15:15
Ирина Морозюк развелась с футболистом Николаем Морозюком Видео
15:03
Прокуратура вручила подозрение "минеру" моста Метро: какой срок "светит"
14:59
В Германии назвали условие проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" Видео
14:40
Карантин в Украине могут продлить после 22 июня - Ляшко Видео
14:36
Создательница самого феминистического фильма DC сделала признание
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять