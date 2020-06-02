"Мам, не скучай": Диана Арбенина сняла трогательный клип про своих детей

Диана Арбенина сняла клип с детьми / Instagram

Российская рок певица Диана Арбенина вместе со своей группой Ночные снайперы сняла и выпустила ко Дню защиты детей клип на песню Казино.

По сюжету нового клипа Ночных снайперов, дети Арбениной - Артем и Марта готовятся сбежать из дом и из самоизоляции.

"Экранизация гангстерского хита Казино, в роли гангстеров - дети Дианы, Артем и Марта Арбенины. Двойняшки устраивают побег из самоизоляции, собирают дорогие сердцу вещи и любимых питомцев, включают зажигание в угнанной машине и… Смотрите клип на песню Казино. Настоящий дом Арбениной, настоящие дети, настоящий ироничный саспенс. Основано не на реальных событиях. Внимание! Ни один ребенок и ни одно животное во время съемок не пострадали", - пишут в описании клипа.

В ролике показывают, как Артем и Марта связываются по рации, и пока мама пишет новую песню, собирают самые любимые игрушки, свои вещи, домашних питомцев, и собираются уехать на ее машине.

Пока Артем следит за мамой на камеру на дроне, Марта пишет на стене балончиком: "Мама, не скучай, мы уехали!".

Но Арбенина заметила дрон, и когда открываются ворота, перед детьми стоит мама со словами: "Я что-то не поняла - а как же я?"

Диана Арбенина и Ночные снайперы казино смотреть онлайн клип:

Диана Арбенина и Ночные снайперы - Казино

Ты – выше только Бог

Чище только свет глаз моих детей

Я встретила тебя

Рано для небес, поздно для людей

Последняя любовь на земле

Краплёный туз червей на столе

И я, всегда готова к бою

Лишь бы только быть с тобой

В этом сумасшедшем казино

Ты круче всех парней

Прикуп не берёшь, даже если фарт

Я знаю вкус огня

Порох норма дня – до крови азарт

Последняя любовь на земле

Краплёный туз червей на столе

И я, всегда готова к бою

Лишь бы только быть с тобой

В этом сумасшедшем казино

Последняя любовь

Последняя любовь

Последняя любовь

Последняя любовь

Последняя любовь на земле

Краплёный туз червей на столе

И я, всегда готова к бою

Лишь бы только быть с тобой

В этом сумасшедшем казино

И я, всегда готова к бою

Лишь бы только быть с тобой

В этом сумасшедшем казино

Также 1 июня вышел клип украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona, которая написала песню и сняла песню про детей.