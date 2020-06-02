"Мам, не скучай": Диана Арбенина сняла трогательный клип про своих детей

Солистка Ночных Снайперов Диана Арбенина в условиях самоизоляции сняла клип о побеге своих детей из дома.
Российская рок певица Диана Арбенина вместе со своей группой Ночные снайперы сняла и выпустила ко Дню защиты детей клип на песню Казино.
По сюжету нового клипа Ночных снайперов, дети Арбениной - Артем и Марта готовятся сбежать из дом и из самоизоляции.
"Экранизация гангстерского хита Казино, в роли гангстеров - дети Дианы, Артем и Марта Арбенины. Двойняшки устраивают побег из самоизоляции, собирают дорогие сердцу вещи и любимых питомцев, включают зажигание в угнанной машине и… Смотрите клип на песню Казино. Настоящий дом Арбениной, настоящие дети, настоящий ироничный саспенс. Основано не на реальных событиях. Внимание! Ни один ребенок и ни одно животное во время съемок не пострадали", - пишут в описании клипа.
В ролике показывают, как Артем и Марта связываются по рации, и пока мама пишет новую песню, собирают самые любимые игрушки, свои вещи, домашних питомцев, и собираются уехать на ее машине.
Пока Артем следит за мамой на камеру на дроне, Марта пишет на стене балончиком: "Мама, не скучай, мы уехали!".
Но Арбенина заметила дрон, и когда открываются ворота, перед детьми стоит мама со словами: "Я что-то не поняла - а как же я?"
Диана Арбенина и Ночные снайперы казино смотреть онлайн клип:
Диана Арбенина и Ночные снайперы - Казино
Ты – выше только Бог
Чище только свет глаз моих детей
Я встретила тебя
Рано для небес, поздно для людей
Последняя любовь на земле
Краплёный туз червей на столе
И я, всегда готова к бою
Лишь бы только быть с тобой
В этом сумасшедшем казино
Ты круче всех парней
Прикуп не берёшь, даже если фарт
Я знаю вкус огня
Порох норма дня – до крови азарт
Последняя любовь на земле
Краплёный туз червей на столе
И я, всегда готова к бою
Лишь бы только быть с тобой
В этом сумасшедшем казино
Последняя любовь
Последняя любовь
Последняя любовь
Последняя любовь
Последняя любовь на земле
Краплёный туз червей на столе
И я, всегда готова к бою
Лишь бы только быть с тобой
В этом сумасшедшем казино
И я, всегда готова к бою
Лишь бы только быть с тобой
В этом сумасшедшем казино
Также 1 июня вышел клип украинской хип-хоп исполнительницы Alyona Alyona, которая написала песню и сняла песню про детей.