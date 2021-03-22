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Дима Монатик создал дуэт из участников шоу Голос

22 марта 2021, 11:22

На 1+1 прошел второй етап шоу Голос країни 2021. Некоторые тренеры не смогли расстаться со своими командами, и нашли разные пути оставить их на проекте.

Дима Монатик
Дима Монатик / 1+1

Тренер шоу Голос країни 2021 Дима Монатик решился на редкий эксперимент - чтобы не расставаться с участником своей команды, он после выступления пары Александра и Анны предложил им создать дуэт, и дальше выступать вместе.

В прямом эфире шоу Голос 21 марта, вокальный бой Биляка Александра и Гадомыч Анны закончился тем, что тренеры решились на эксперимент.

Пара исполнила песню Natalie Imbruglia Torn, и поразила зрителей и самых тренеров. У Димы Монатика не было другого выбора, как предложить им петь в дуэте.Читайте такжеГолос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои

Биляк Александр и Гадомич Анна
Биляк Александр и Гадомич Анна / 1+1

Это редкая практика для шоу Голос, к тому же трудно предугадать, как будет петь дуэт. Однако, тренеры в этом случае отметили, что Александр и Анна отлично спелись в дуэт.

Голос країни 11 сезон 9 выпуск 21-03-2021: Биляк Александр и Гадомич Анна — Torn

Многие пользователи Сети поддержали решение Димы Монатика. Другие обратили внимание на то, что Александр планировал начинать сольную карьеру на шоу Голос.

"Як завжди дует від Монатіка на висоті", "Идеальный дуэт. Очень гармонично ребята смотрятся вместе и вокально круто друг друга дополняют", "Александр пришел сюда, чтобы сделать сольную карьеру, но его снова ограничивают дуэтом", "Главное что Саша прошёл", "Очень хороший дует, но Саша же хотел сольным быть", - пишут в комментариях на странице шоу голос Украина на 1+1.

Напомним, все новые выпуски шоу Голос країни 2021 выходят на 1+1 в 21-00 по воскресеньям. Смотреть онлайн и читать обзоры также можно на сайте Главред.

Дмитрий Монатик новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
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