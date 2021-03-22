Дочь Поляковой Маша похвасталась фигурой на недетском фото

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Дочь популярной эстрадной певицы из Украины Оли Поляковой Маша поделилась новыми фото в купальнике, и вызвала обсуждение своей внешности.

Маша Полякова заскучала по лету и выставила свое новое полуголое фото в Instagram.

На снимке она загорает на шезлонге в черно-полосатом купальнике и черных солнцезащитных очках. Девушка продемонстрировала талию и свою фигуру, не скрытую одеждой. Поскольку поклонники не обнаружили соответствующих тегов, сделали вывод, что снимок не архивный а новый.

"Летние вибрации. Соскучились по лету ? А сколько градусов тепла у вас?", - подписала она фото.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Часть пользователей Сети утверждают, что фигура девушки поменялась за зиму не в лучшую сторону, но остальные уверенно отмечают, что это ее дело.

"Пора взять себя в руки....", "Маша ти дуже красива", "Вес набрала видно", "Эм, это ее старые фотки, с лета", "Эм, нет", "Окей, но даже если набрала ,то что? Ей комфортно и это главное, а на твоё мнение ей ***",

Напомним, что жена Дзидзо Славия порадовала поклонников пикантным фото с отдыха на Карибах ко дню весеннего солнцестояния .