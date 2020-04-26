Голос країни 2020 - как голосовать в финале 26-04-2020

Голос Країни 10 сезон / 1+1

Финал 10 сезона Голоса Країни в 15 выпуске вышел в 21:00 26 апреля на 1+1. В финале зрители шоу Голос країни 10 на 1+1 выбирают победителя.

Как правильно голосовать за участников Голос країни 2020 - читай инструкцию.

В суперфинале Голос країни 2020 не двое участников, а сразу по 4 участника в каждой из 4 команд тренеров.

Участники Голоса поют по очереди в разных этапах, и они готовили в этот раз не по одной песне.

Как проголосовать на Голос країни 2020 - инструкция

Правила Голоса такие - голосовать можно так:

Телефонный звонок;

SMS-сообщение;

Приложение 1plus1 video.

Кто станет победителем Голосу країни-10 будут решать только зрители, а тренеры в финале просто комментируют выступления. Проголосовать телезрители смогут после того, как ведущие объявят открытие линий для голосования.

Как голосовать по телефону:

Телефонный звонок по номеру "09009000ХХ", где две последние цифры номер участника. Стоимость одного телефонного звонка - 3,50 гривны (с НДС, без ПФ). Дополнительно взимается плата за соединение согласно тарифам мобильного оператора.Читайте такжеГолос країни 2020 смотреть онлайн 15 выпуск 26-04-2020 - финал

Как голосовать по SMS

Чтобы голосовать по SMS, зрителю необходимо с телефона, который подключен к Киевстар, Vodafone или lifecell, отправить SMS-сообщение на короткий номер 7914 с номером участников (то есть с одним из цифр 01, 02, 03 ... 20). Стоимость смс-сообщения - 4,04 грн. Один абонент может отправить неограниченное количество SMS за одного участника.

Кроме того, есть возможность отдать Суперголос - который стоит как 7 голосов.

Как голосовать в приложении 1plus1:

Отдать голос за своего фаворита можно, воспользовавшись приложением 1plus1 video. Для этого необходимо загрузить приложение на мобильный и в раздле Голосование выбрать Голос країни. Отдать Суперголос можно в приложении равный 7 SMS-голосам.

Голос країни 10 сезон 15 выпуск финал смотреть онлайн 26-04-2020:

Напомним, все средства от билетов, рекламы и голосвания 1+1 предаст на поддержку украинских медиков, которые спасают жизни больных Covid-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас не хватает.