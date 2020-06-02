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Голос країни 11 сезон - онлайн кастинг и правила проекта

2 июня 2020, 18:06

Стартует кастинг на новый 11 сезон проекта Голос країни, который выйдет онлайн в 2021 году. Что поменялось в правилах, и как попасть на кастинг - пишет Главред.

Голос Країни 2021
Голос Країни 2021 - кастинг и новые правила/ Главред

Новый 11 сезон шоу Голос Країни 2021 открыт для кастинга. Всем желающим уже можно начинать заполнять анкеты на сайте 1+1.

Большое влияние на организацию кастинга произвел карантин из-за коронавируса - чтобы обезопасить всех желающих принять участие в шоу, организаторы провели серию нововведений.

Пока что - на стадии кастинга, еще неизвестно, кто станет тренерами шоу Голос 2021, их имена обычно становятся известными ближе к началу шоу.

Заполнить анкету и принять участив кастинге с правом сниматься в шоу может кто-угодно от 16 лет.

В шоу Голос країни 2021 внесены такие изменения, которые касаются пока что кастинга:

  • Организаторы приняли решение полностью провести нынешний кастинг в формате онлайн, из-за карантина. Так что, принять участие в кастинге может каждый, не выходя из дома.
  • Для участия в кастинге нужно заполнить анкету, приложить запись видео своего выступления и дать ссылку на свои соцсети.

Голос країни - правила

Обычно после кастингов проходили слепые прослушивания, которые записывали в виде отдельных выпусков, а потом показывали на ТВ, те, кто проходил кастинг с тренерами, переходили на следующий этап - Тренировочный лагерь, с которого выходили через этапы Вокальных боев и Нокаутов. Все это время решение об участии певцов принимали тренеры. На следующем этапе - на прямой эфир, начиналось онлайн-голосование за участников. Те, кто набрал меньше всего голосов пели за свою жизнь в проекте. в конце оставался победитель.

Напомним, в Голос 10 выиграл Роман Сасанчин, принеся Тине Кароль 7 победу на конкурсе. Финал был благотворительным - все средства от голосования и продажи рекламы - 627 407 гривен стали вкладом в музыкальном марафоне Ти не один телеканала 1+1 для помощи украинским медикам, которые ежедневно спасают жизнь больным Covid 19.

Украинский формат Голос Країни появился третьим после Нидерландов и США, и организаторы не раз получали похвалу от разработчиков формата. А выступления участников юбилейного сезона Ерлана Байбазарова и Лиды Ли попали в перечень самых ярких выступлений 2020 году на YouTube среди адаптаций шоу в мире.

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