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Голос країни 2020 смотреть онлайн 15 выпуск 26-04-2020 - как прошел финал

26 апреля 2020, 20:30

Финал шоу Голос країни 2020 прошел 26 апреля на 1+1. Что было в финале - 15 выпуске 26-04-2020 Голос країни - читайте на Главреде.

Голос Країни 10 сезон 15 выпуск 26-04-2020 - смотреть онлайн финал
Голос Країни 10 сезон 15 выпуск 26-04-2020 - смотреть онлайн финал / 1+1

Финал 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. 15 выпуск вышел в 21:00 26 апреля. В 15 финальном выпуске Голос країни 10 1+1 зрители, ведущие, тренеры и исполнители будут разделены хитроумным способом. Победитель 10 сезона Голос країни будет определен голосованием зрителей.

На шоу Голос Країни 10 сезон участвуют Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. Что было в 15 выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

Финал Голоса країни 2020 пройдет в особом формате. На телеканале 1+1 приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые сейчас лечат больных коронавирусом в Украине. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Выпуск сделали таким образом, чтобы ведущие, зрители и тренеры были отделены друг от друга -  все очень технологично. Ведущие будут находиться в изоляции и появляться на сцене как голограммы, участники по одному выступать, тренеры принимать решение из дома. Но реальное решение будет принято по голосованию.

За место победителя будут соперничать участники 4 команд.

Голос Країни 10 сезон финалисты:

  • Потап и Настя Каменмких - Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, дуэт Максим Перепелица и Екатерина Степура, а также Виталий Окс;
  • Дан Далан - Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева: Анастасия Балог и Мария Кондратенко;
  • Дима Монатик - Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Мелен Пасса и Юрий Самовилов;
  • Тина Кароль - Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин;

Кроме того, Дан Балан записал для Тины Кароль песню, которую они исполнили на финале Голос країни 2020. Они еще с 2019 года интригуют зрителей своими отношениями, на последнем нокауте мама Дана Балана приехала, чтобы поддержать его, и спела Тине песню Стояла сосна пала-ла-ла. Теперь всем интересно, что будет дальше с Даном и Тиной.

Голос країни 10 сезон 15 выпуск смотреть онлайн видео 19-04-2020: финал

Выпуски Голос Країни 10 сезон выходили на 1+1 по воскресеньям в 21:00. Смотреть онлайн все выпуски Голос країни 2020 можно смотреть онлайн на Главреде

Голос Країни 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса Голос країни Телеканал 1+1 Тина Кароль Потап Настя Каменских Исполнитель Monatik Dan Balan
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