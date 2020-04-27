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Кто такой Роман Сасанчин - победитель Голос країни 10 сезон

27 апреля 2020, 06:33

В финале Голос rкраїни 10 сезон победил Роман Сасанчин - участиник из команды Тины Кароль, который уже выигрывал с ней Голос Дети. Кто такой Роман Сасанчин - читай на Главреде.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин / Голос Країни

В финале шоу Голос країни 2020 победил Роман Сасанчин - подопечный Тины Кароль, который уже победил с ней на Голос Діти 2 сезон. Рассказываем, что известно о жизни Романа Сасанчина, и каким был его путь на Голос країни 10 сезон.

Роман Сасанчин пришел на Голос 2020 с песней Luna tu, и развернул все кресла тренеров. Несмотря на то, что в шоу Голос Діти 2 сезон Роман победил вместе с Тиной Кароль, он выбрал команду Дана Балана. Но потом был украден Тиной в ходе записи Вокальных боев и Нокаутов. Она в последний момент посадила его себе на Нокаутах, таким образом, пройдя в прямые эфиры.

Он уже имел опыт победы на Голосе, причем, именно с Тиной Кароль.

Роман Сасанчин биография
Роман Сасанчин биография / Голос країни

Роман Сасанчин - биография

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки, Залищицкого района. Роман Сасанчин начал петь с пяти лет, отчасти лагодаря усилиям матери - он поблагодарил ее за это в финале Голосу 10. Первое выступление Романа было на первом звонке в первом классе. Потом он начала давать концерты, играл и пел ролителям гимн.

В 2012 году принял участие в 1 сезоне Голос Діти, но не прошел слепые прослушивания. Он не сдался, и в 2013 роду прошел в команду Тины Кароль, и они вместе победили во 2 сезоне Голосу Діти. После этого он получил признание - министр культуры тогда пригласил Сасанчина в спецшколу во Львове им  им. Соломи Крушельницькой по классу Вокал.

Он начал выступать в эстрадном стиле. До 2020 года написал 3 свои песни. Одну песню ему подарил 1+1 - слова и музыку для песни Мамина зірка в 2015 году написали для него Тина Кароль и Николай Бровченко.

  • Роман Сасанчин Instagram Роман Сасанчин
  • Роман Сасанчин Instagram Роман Сасанчин
  • Роман Сасанчин Instagram Роман Сасанчин
  • Роман Сасанчин Instagram Роман Сасанчин
  • Роман Сасанчин Instagram Роман Сасанчин
  • Роман Сасанчин Instagram Роман Сасанчин

Кроме того, Роман Сасанчин записал совместную песню с Виктором Павликом - Моє рідне село, с которой они не раз выступали на концертах.

В 2019 году Роман Сасанчин решил поменять жизнь, и снова пошел на Голос - он успешно прошел слепые прослушивания на одном из последних кастингов, и начал подготовку для эфиров.

Во взрослом проекте Сасанчин исполнил песню Алесандро Сафины Luna Тu, которая принесла ему победу на слепых прослушиваниях, и на самом конкурсе. Перед финалом он признался, что мечтает стать всемирно известным, и будет идти к своей цели всеми путями.

Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020 Роман Сасанчин — Luna tu

Голос країни 10 сезон смотреть онлайн Роман Сасанчин — Luna tu Слепые прослушивания

Голос країни 10 сезон смотреть онлайн финал 26-04-2020 Роман Сасанчин — Цвіте черешня

Голос країни 10 сезон смотреть онлайн Роман Сасанчин нокауты — Зорі запалали

Голос країни 10 сезон смотреть онлайн Сергей Клейнис Роман Сасанчин бои — Не дощ

Финал Голосу країни 10 сезон прошел на 1+1 26 апреля 2020. Смотреть онлайн финал и все выпуски Голоса 2020 Украина можно на Главреде.

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