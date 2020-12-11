Голос країни 11 сезон - перезагрузка и замена тренеров

Голос Країни 2021 / 1+1

В Украине приближается премьера шоу Голос Країни 2021, в котором четверка тренеров будет искать лучшие голоса. Создатели шоу Голос анонсируют изменение правил и принципов, в связи с чем новый сезон будет называться "Голос країни: Перезагрузка".

Создатели проекта интригуют изменениями в тренерском составе Голос країни 11. Каждый из тренеров будет искать талантливых вокалистов в своем направлении музыки. Кто сядет в легендарные красные кресла, зрители 1+1 узнают в ближайшее время, но имена точно не называются.

На шоу Голос країни 2021 кастинг участников впервые проходил полностью в онлайн-формате. Зрителей "Голос країни: перезагрузка" ждет встреча с вокалистами из всех уголков Украины и мира, которые удивят своим видением музыки, необычными тембрами и мощными голосами. В одиннадцатом сезоне шоу будут звучать любимые украинские песни и мировые хиты, которые уже вошли в музыкальную историю.Читайте такжеГолос країни 2021 - появились подробности нового сезона

"Каждые несколько лет проект Голос країни перезагружается и меняет подход к поиску талантов и музыкального контента. Поэтому одиннадцатый сезон Голосу країни откроет новую эру шоу, в котором есть место только для музыки, таланта и мощных голосов. В этом году зрителей ждут сюрпризы в тренерской панели: в красные кресла сядут четыре суперзвезды, которые будут представлять четыре разные музыкальные стили. Они встретятся в музыкальном поединке, соревнуясь за уникальных самородков со всех уголков Украины и мира", - объяснил директор направления Владимир Завдюк.

Кроме того, Голос країни 2021 удивит технологическими новинками, каких не было ранее. Не последнюю роль в этом сыграла практика с онлайн-эфирами вначале 2020 года.

"Шоу Голос країни всегда задает новые тенденции на украинском телевидении. Кроме того, искать новые формы заставляет и пандемия, усиливая все больше диджитальную составляющую шоу. Поэтому в этом году изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот. К тому же, из-за карантина, группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Это будет действительно особенный сезон", - комментирует Владимир Завадюк.Читайте такжеКто такой Роман Сасанчин - победитель Голос країни 10 сезон

Как известно, финал юбилейного сезона Голос країни 2020 впервые проходил в новом онлайн-формате, ведь все участники прямого эфира были изолированы: финалисты исполняли хиты на высокотехнологичной сцене-кубе с большими экранами, иностранные участники пели из дома онлайн, ведущие появлялись на сцене с помощью голограммы на прозрачном экране, а звездные тренеры комментировали выступления своих подопечных онлайн.

В 10 сезоне Голос країни победил подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин.