Холостячка 2020 - что было в 8 выпуске 11-12-2020

Холостячка 2020 8 выпуск 11-12-2020 видео / Instagram

Новый 8 выпуск шоу Холостячка 2020 вышел 11 декабря на СТБ. За пару шагов до финала Ксения Мишина испытает настоящее давление от своих мужчин - конкуренция между ним достигает невиданных границ, и один из участников попытался добиться от Ксении Мишиной заветного "да" еще до конца проекта. Мужчин осталось всего у - Александр Эллерт, Андрей Рыбак и Алексей Трегубенко. Ксения Мишна оставила только тех, кто действительно очень мил ее сердцу.

Первое свидание с родителями Алексея

Встреча оставит горьковатый привкус - хоть ужин с его родными растопила сердце Мишиной, но отец попытался поставить на место актрису, чем просто шокирует ее.

Второе свидание с Александром Эллертом

Александр не стал знакомить Мишину с родителями, в то время как пригласил на вечер Платона, чтобы познакомить со своей дочкой. В итоге, встреча превратилась в развлечение детей, а вместе они смогли оказаться только ненадолго. Тогда Александр сделал ей безумное предложение.

Третье свидание с родителями Андрея

Андрей в этот раз больше всего удивил Ксению Мишину, и дал ответы на вопросы психологов с шоу "Как выйти замуж" - постарался ли он искупить вину за ложь и странное признание. История, рассказанная мамой Андрея до глубины души тронула девушку и заставила задуматься.

Однако, событие прямо перед церемонией роз спровоцирует то, что Мишина кардинально поменяла свое решение, и лишила своего фаворита бутоньреки.

Холостячка 2020 8 выпуск - смотреть 11-12-2020: анонс

Все выпуски шоу Холостячка 2020 выходят на СТБ по пятницам в 19-00, и смотреть онлайн Холостячку можно будет на сайте телепортал с опозданием после премьеры