Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 08-05-2020 - Макс и мамы

Холостяк 10 сезон 10 выпуск 08-05-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка состоялась на СТБ. Десятый выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 8 мая в 19:00. На десятой неделе неделе Макс должен был знакомиться с семьями девушек, но вместо этого сделал ход конем - тайно собрал всех мам, и допросил их, а уже потом стал ездить с девушками к ним домой.

На церемонии роз 10 выпуска 08-05-2020 будут очень трогательноые и драматические моменты из-за необходимости прощаться.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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Макс принял стратегическое решение, и решил, что перед всеми делами, нужно пообщаться с мамами девушек. Но, вместо того, чтобы следовать традициям, собрал их всех вместе отдельно от дочек. При этом, Макс провел встречу сразу со всеми - несмотря на возможные неудобства.

"Дочери похожи на своих мам и, возможно, то мнение, которое у меня уже сложилось о девушках, сегодня будет подтверждено в общении с их мамами. Для меня в первую очередь это новый опыт", – поделится Макс перед встречей.

Но прежде, чем пообщаться по душам, женщины настоят на том, чтобы Холостяк сам догадался, кто из них чья мама. Сможет ли главный герой с первой попытки дать правильный ответ?

Но Макс все же решил провести и личные разговоры с каждой из них - некоторые рассказали действительно шокирующую информацию, а кое-кто закидал Макса вопросами о его личной жизни, а также попытается выведать планы Макса на будущее.

"Вопросы следовали один за другим. Это было немного специфически", – признается мужчина.

После тайной встречи с мамами всех девушек Холостяк посетит дом каждой.

Знакомство с семьей Даши пройдет в Кривом Роге.

"Папа не знакомился еще ни с одним женихом. Для меня родители – это авторитет. Если бы они сказали, что Макс им не нравится, я бы расстроилась", – признается Даша.

Однако перед самим знакомством Максу и участнице предстоит сдать ее отцу экзамен в стиле "знакомства с родителями"

Знакомство с семьей Вики пройдет в ее родном городе – Полтаве.

"Есть легкое волнение, но оно приятное. Я дождалась этого момента!", – скажет девушка.

Но скелеты в шкафу Вики немного удивят Макса. Почему же он не узнал об этом от мамы Вики?

Не менее волнительной станет для Макса встреча с родными Кристины, ведь девушка неоднократно говорила о том, насколько для нее важна семья.

"Внутри тревожность и переживание", – поделится участница.

Мама девушки предложит паре сыграть в игру, которая поможет понять, насколько хорошо Макс с Кристиной знают друг друга.

Еще одно знакомство – с родителями Даны. Отец девушки задаст Холостяку прямые вопросы, один из которых касается эротической поэзии его дочери, чем еще больше удивит Макса, чем родители Вики.

Какое отношение у семьи участницы к ее откровенным стихам? И сможет ли Макс найти общий язык с родными Даны? Кроме того, в разговоре с Максом девушка решит поднять тему, которая ее гложет всю последнюю неделю.

Холостяк 10 сезон 10 выпуск смотреть онлайн видео 08-05-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.