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Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 15-05-2020 - Родители Макса

15 мая 2020, 18:50

Юбилейный 10 сезон Холостяка 2020 вышел на экраны. Что было в полуфинале 15-05-2020 и кого одобрили родители Макса - читайте на Главреде.

Холостяк 10 сезон 11 выпуск 15-05-2020: смотреть онлайн
Холостяк 10 сезон 11 выпуск 15-05-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка состоялась на СТБ. Одиннадцатый выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 15 мая в 19:00. На одинадцатой неделе неделе Макс должен был познакомить своих полуфиналисток с родителями, но после общения с конкурсантками, родители неожиданно сделали сыну категоричное заявление.

На церемонии роз 11 выпуска 15-05-2020 разразилась драма, из-за которой получение двух роз оказалось большой проблемой.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Что было в одиннадцатом  выпуске Холостяк 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

Дана и родители Макса

Первой стала Дана. Макс взял девушку в Одессу, и устроил свидание на берегу моря, где они вспомнят свое детство. Дана расскажет о том, как с юных лет строила бизнес, а Макс – о первой работе в родном городе. После романтического свидания пара отправится на встречу с родителями Максима – Ларисой и Андреем.

Папа холостяка не будет долго ждать и сразу пригласит Дану на разговор тет-а-тет. Андрей заметил, что у участницы проекта Холостяк 2020 такой же сильный характер как и у его сына, и мужчине интересно смогут ли два лидера ужиться под одной крышей. Он задаст Дане очень простой вопрос, по которому будет сразу все ясно.

Свидание с Викой

В четвертьфинале Вика чуть не покинула проект, и теперь ей придется реабилитироваться в глазах Макса, чтобы попасть в финальную двойку. Перед встречей они отправятся на свидание в аэропорт. Макс подготовил еще один проект, чтобы сделать девушке приятно. Но это не единственный сюрприз, который ждет девушку в Одессе. На встрече с родителями также будет присутствовать лучший друг Макса, который устроит Вике настоящий допрос, к которому Вика была не совсем готова.

Свидание с Дашей

На долю Даши как всегда выпадают шуточки Макса. На свидание с Дашей холостяк решит и вовсе не приходить, а отправить вместо себя друга, который завяжет Даше глаза. Участнице ничего не останется как довериться молодому человеку, и следовать его указаниям. Друг Максима приведет Дашу на стадион Черноморец, где ее будет ждать невероятный сюрприз.

Там как раз прошло первое свидание родителей Даши. Станет ли оно таким же знаковым и для Макса с Дашей? А что же Макс приготовил на свидание с родителями?

Холостяк 10 сезон 11 выпуск полуфинал смотреть онлайн 15-05-2020:

Все новые выпуски шоу  Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Холостяк 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса СТБ Макс Михайлюк
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