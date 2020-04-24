Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 24-04-2020

Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка состоялась на СТБ. Седьмой выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 17 апреля в 19:00. На восьмой неделе Макс отправляется на 4 свидания с разными девушками, причем 2 девушки планировали сами. До этого он просто дал им денег на организацию, и каждой свою привилегию. Но одна из них необычно удивила Макса. На церемонии роз 8 выпуска 24-04-2020 развернется необычайное шоу из-за желания девушек понравиться Максу.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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Макс дал задание Грише провести расследование - он выяснил, что Алина в диком восторге от Макса, и она действительно девственница. Дана четыре года назад участвовала в другом шоу - Кохання на виживання, где ее бывший и она привселюдно и максимально жестко выясняли отношения и в итоге осознали, что не должны быть вместе.

В конце 7 недели Макс дал Кристине и Насте по 25 тысяч гривен на организацию свидания.

Свидание с Кристиной

"Мне было интересно, как девушки представляют себе свидание, когда у них все для этого есть. Возможно, таким образом я смогу узнать их еще чуточку больше", – прокомментирует решение Холостяк.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 17-04-2020 - переезд Макса

Кристина удивила Макса тем, что пригласила к себе домой. На камеру она сказала, что у нее подозрение, что Макс изначально неправильно ее понял.

Но на самом деле, Кристина вернула конверт с выданной ей наличкой, что крайне удивило Макса, заявив, что хотела потратить эти деньги на покупку собаки, что еще больше поразило мужчину, ведь это большая ответственность. Она привела домой Макса, чтобы показать место, которое может многое о ней рассказать.

Кристина отметила, что у нее дома бывают только доставщики еды. А сейчас из еды у нее ничего нет - так что шокированный Макс сам заказывал их прием пищи.

Однако, есть и негатив - Кристина не запомнила такие элементарные вещи, как откуда Макс родом. Более того, у умеющей варить борщ Кристины дома нет кастрюли. А идея вернуть конверт с деньгами вообще принадлежала Алине, а сама она хотела экстремальное свидание. На вопрос девочек, как прошла эта встреча, по возвращении домой лицемерная Кристина выдала все как ее собственный гениальный план.

Свидание с Алиной

Макс впервые приглашает Алину на индивидуальное свидание, и Холостяк решил устроить для нее неожиданный праздник.

Сплошным праздником окажется для Алины весь день, проведенный с Холостяком. Пара перенесется в новогоднюю ночь, где каждый сможет загадать заветное желание. Девушка признается, что Макс стал для нее близким и она уже испытывает к нему чувства. Он даже проговорит фразу о том, что не хочет больше отпускать девушку.

Свидание с Настей

Зато Настя использует все 25 тысяч, и даже поведет Макса к знаменитому экстрасенсу - Хаялу Алекперову, чтобы узнать, есть ли у нее с Холостяком будущее. Но ответ экстрасенса не обнадежит Настю.

"На этом свидании мы должны решить, насколько мы подходим друг другу, совместимы мы или нет. Я подошла к организации свидания очень серьезно и ответственно", – скажет Настя.

Астролог определил, что с Настей связана пустота и неопределенность. Несмотря на завистников и злопыхателей, они вполне могут быть вместе. Продолжение вечера в дорогом ресторане началось с неудобных вопросов холостяка, но Настя не знала на них четких ответов. Макс изгнал Настю еще до церемонии роз.

Свидание с Даной

Приглашение на индивидуальную встречу получит Дана - Макс приготовил для нее сюрприз. Пройдет оно под звездами в уединенной и романтической атмосфере. Макс устроил ей уединенный показ фильма их моментов и растрогал девушку до глубины души.

Во время беседы Дана решит полностью раскрыться перед Максом и расскажет ему об участии в другом реалити об отношениях. Об этом на Церемонии Роз говорила ему Аня в конце 7 недели. Дана рассказала о своем участии в прошлом реалити, и это поставило под сомнение продолжение участия Даны в проекте. И не будет ли озвученная правда поводом попрощаться?

Холостяк 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн видео 24-04-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.