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Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 01-05-2020 - День сюрпризов

1 мая 2020, 18:50

Юбилейный 10 сезон Холостяка 2020 вышел на экраны. Что было в девятом выпуске 01-05-2020 и кто хочет покорить сердце Холостяка - читайте на Главреде.

Холостяк 10 сезон 9 выпуск 01-05-2020: смотреть онлайн
 Холостяк 10 сезон 9 выпуск 01-05-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка состоялась на СТБ. девятый выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 1 мая в 19:00. На девятой неделе неделе Макс отправляется с девушками в Египет, где проводит индивидуальные свидания и групповое. Особое свидание у него проходит с Дашей, которую он разыгрывает уже второй раз.

На церемонии роз 9 выпуска 01-05-2020 развернется шоу, из-за жесткой конкуренции девушек между собой. Кое-кто просто не примет решение Макса, когда на церемонию снова придет Даша.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Что было в девятом выпуске Холостяк 10 сезон - смотри и читай на Главреде.

Интимное свидание с Дашей

Макс Михайлюк нашел новое развлечение - подкалывать Дашу. Уже во второй раз Макс разыграл Дашу, дав ей приглашение на свидание в Египте отдельно от остальных участниц. Свидание прошло шикарно - вместе с Максом она поедет покататься на досках на песчаных дюнах, а после отправится в спа-салон.

Воспользовавшись уединением, Макс и Даша будут делать друг другу массаж и наслаждаться друг другом. Также девушка поделиться тем, что ей очень тяжело находиться в доме с другими участницами. И Макс предложит Даше пожить одной до следующей церемонии роз, чем потом вызовет истерику у остальных девушек.

Свидание с Викой в казино

Макс решил позвать Вику на необычное свидание в казино и проверить, как она будет играть в азартные игры. 

"Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада", – призналась девушка.

Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна. Он лично признался, что ему интересно, как быстро Вика потратит все деньги, и как на это отреагирует.

"Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению",  – поделится идеей свидания Холостяк.

Холостяк 10 сезон - что было в 9 выпуске 01.05.2020
Холостяк 10 сезон - что было в 9 выпуске 01.05.2020 / СТБ

Групповое свидание с Алиной и Кристиной

Максим прислал приглашение Алине с Кристиной - они получили приглашения и билеты в Египет.

"Будет там Алина или нет – это неважно. Главное, что я увижусь с Максом", – отметит Кристина.  

Главный герой предложит девушкам прокатиться по берегу моря на лошадях. Однако участницам предстоит самим решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно. Максим решил проверить, смогут ли девушки договориться между собой. Вечером Макс пригласит спутниц в ресторан, где с каждой у него произойдет серьезный разговор.

"Вечер перестает быть томным", – скажет Алина после острых вопросов Холостяка.

"Я не понимаю, к чему эти вопросы", – возмутится Кристина - девушки подумали, что Максим хочет с ними распрощаться.

Еще более экспрессивной будет Церемония Роз 9 выпуска 1 мая 2020.

Холостяк 10 сезон 9 выпуск смотреть онлайн видео 01-05-2020:

Все новые выпуски шоу  Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Холостяк 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса СТБ Григорий Решетник Макс Михайлюк
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