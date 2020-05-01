Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 01-05-2020 - День сюрпризов

Холостяк 10 сезон 9 выпуск 01-05-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка состоялась на СТБ. девятый выпуск шоу Холостяк 2020 вышел 1 мая в 19:00. На девятой неделе неделе Макс отправляется с девушками в Египет, где проводит индивидуальные свидания и групповое. Особое свидание у него проходит с Дашей, которую он разыгрывает уже второй раз.

На церемонии роз 9 выпуска 01-05-2020 развернется шоу, из-за жесткой конкуренции девушек между собой. Кое-кто просто не примет решение Макса, когда на церемонию снова придет Даша.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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Интимное свидание с Дашей

Макс Михайлюк нашел новое развлечение - подкалывать Дашу. Уже во второй раз Макс разыграл Дашу, дав ей приглашение на свидание в Египте отдельно от остальных участниц. Свидание прошло шикарно - вместе с Максом она поедет покататься на досках на песчаных дюнах, а после отправится в спа-салон.

Воспользовавшись уединением, Макс и Даша будут делать друг другу массаж и наслаждаться друг другом. Также девушка поделиться тем, что ей очень тяжело находиться в доме с другими участницами. И Макс предложит Даше пожить одной до следующей церемонии роз, чем потом вызовет истерику у остальных девушек.

Свидание с Викой в казино

Макс решил позвать Вику на необычное свидание в казино и проверить, как она будет играть в азартные игры.

"Хотела я тебя украсть, а украл ты меня. Я этому безумно рада", – призналась девушка.

Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна. Он лично признался, что ему интересно, как быстро Вика потратит все деньги, и как на это отреагирует.

"Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению", – поделится идеей свидания Холостяк.

Холостяк 10 сезон - что было в 9 выпуске 01.05.2020 / СТБ

Групповое свидание с Алиной и Кристиной

Максим прислал приглашение Алине с Кристиной - они получили приглашения и билеты в Египет.

"Будет там Алина или нет – это неважно. Главное, что я увижусь с Максом", – отметит Кристина.

Главный герой предложит девушкам прокатиться по берегу моря на лошадях. Однако участницам предстоит самим решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто – отдельно. Максим решил проверить, смогут ли девушки договориться между собой. Вечером Макс пригласит спутниц в ресторан, где с каждой у него произойдет серьезный разговор.

"Вечер перестает быть томным", – скажет Алина после острых вопросов Холостяка.

"Я не понимаю, к чему эти вопросы", – возмутится Кристина - девушки подумали, что Максим хочет с ними распрощаться.

Еще более экспрессивной будет Церемония Роз 9 выпуска 1 мая 2020.

Холостяк 10 сезон 9 выпуск смотреть онлайн видео 01-05-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.