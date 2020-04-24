Холостяк 10 сезон 8 выпуск 24-04-2020 - кто ушел

Холостяк 2020 8 выпуск - кто ушел / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в восьмом выпуске 24 апреля провел сразу четыре свидания за неделю, но и на церемонии роз провел разговоры, и за недлелю выгнал сразу нескоклько девушек - кое-кого досрочно.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Кто ушел по решению холостяка в восьмом выпуске Холостяк 2020 - читай на Главреде.

Сразу во время свидания с Настей Макс пришел в дикий ужас, и распрощался с ней прямо во время свидания. Кроме того, он поручил провести расследование Грише Решетнику по поводу того, что сказала Аня перед уходом.

Кристина, которая привела Макса к себе, также разочаровала его - он разоблачил ее в лицемерии.

Даша не получила от Макса розу, но, когда он проводил ее к машине, внутри оказался мишка в форме летчика и приглашение на коктейль. Даша пришла в дикий восторг, и кинулась его бить и целовать.

Холостяк 10 сезон Настя

Холостяк 2020 участницы - Настя / СТБ

Возраст: 21

Знак зодиака: Овен

Город: Бурынь, Сумская область

Семья: мама Оксана – хореограф. Отец Александр работает за границей. Очень теплые отношения с семьей. А самый дорогой человек в мире – брат Кирилл.

Образование: училище искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского (хореография).

Чем занимается: танцовщица.

Хобби: профессия Насти и есть ее увлечением. Любит путешествовать.

Цель в жизни: много путешествовать, встретить настоящую любовь.

Идеал мужчины: Ценит легкость в общении, чувство юмора, доброту, щедрость, умение постоять за свою женщину.

Холостяк 10 сезон Даша

Холостяк 2020 участницы - Даша / СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Близнецы

Город: Кривой Рог

Семья: папа Владимир – частный предприниматель, мама Елена – домохозяйка. Братья-близнецы Кирилл и Тимур – студенты.

Образование: Высшее. Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского, специальность – актерское мастерство драматического театра и кино.

Чем занимается: Гимнастка. Работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

Хобби: путешествия.

Цель в жизни: детская мечта – стать олимпийской чемпионкой. На сегодняшний день – открыть свою студию.

Идеал мужчины: высокий харизматичный брюнет. Главное – чтобы был умным, добрым и щедрым. Желательно красивым.

Холостяк 10 сезон 8 выпуск смотреть онлайн видео 24-04-2020 кто ушел:

Все новые выпуски Холостяка смотрите онлайн по пятницам в 19-00, и читайте и смотрите обзоры на Главреде.