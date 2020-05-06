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Расшифровали имя ребенка Илона Маска

6 мая 2020, 21:36

Илон Макс всех заинтриговал, опубликовав имя своего шестого ребенка в виде ребуса. Теперь появилась версия настоящего имени его малыша.

Илон Маск
Илон Маск / Instagram

Фанаты Илона Маска и его супруги Граймс устроили мозговой штурм и пришли к более-менее логическому выводу по тому, что значит имя шестого ребенка Илона Маска.

На сайте Reddit появилась версия того, что значит имя Маска-младшего "X Æ A-12 Musk". По версии пользователей соцсетей имя может звучать, как Икс Эш Архангел Маск.

  • X — неизвестная переменная
  • Æ — по словам Граймс, так на эльфийском пишется AI, то есть "artificial intelligence" (искусственный интеллект). Певица утверждает, что Æ по-эльфийски может значить еще и "любовь". 
  • A-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (любимого самолета Граймс и Маска). A-12 также называют "Архангелом". 
  • У пользователей Reddit есть догадки того, как это читать — лигатура Æ называется ash, то есть "эш".
  • A-12 — это "Архангел".

Вероятно, имя их сына читается как Икс Эш Архангел Маск.

Напомним, 5 мая Илон Маск опубликовал фото своего новорожденного сына. На вопросы об его имени он заинтриговал ребусом.

Илон Маск новости шоу бизнеса сын
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