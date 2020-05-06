Расшифровали имя ребенка Илона Маска

Илон Маск / Instagram

Фанаты Илона Маска и его супруги Граймс устроили мозговой штурм и пришли к более-менее логическому выводу по тому, что значит имя шестого ребенка Илона Маска.

На сайте Reddit появилась версия того, что значит имя Маска-младшего "X Æ A-12 Musk". По версии пользователей соцсетей имя может звучать, как Икс Эш Архангел Маск.

X — неизвестная переменная

Æ — по словам Граймс, так на эльфийском пишется AI, то есть "artificial intelligence" (искусственный интеллект). Певица утверждает, что Æ по-эльфийски может значить еще и "любовь".

A-12 — в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (любимого самолета Граймс и Маска). A-12 также называют "Архангелом".

У пользователей Reddit есть догадки того, как это читать — лигатура Æ называется ash, то есть "эш".

A-12 — это "Архангел".

Вероятно, имя их сына читается как Икс Эш Архангел Маск.

Напомним, 5 мая Илон Маск опубликовал фото своего новорожденного сына. На вопросы об его имени он заинтриговал ребусом.