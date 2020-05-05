Илон Макс стал отцом 6 раз - фото и пол ребенка

Знаменитый изобретатель и инженер Илон Маск похвастался, что стал отцом в 6 раз
Илон Маск и певица Граймс стали родителями - у них родился мальчик.
Об этом Илон Маск написал в своем Твиттере. Пока что он не выдал его имени, но зато добросердечно показал много фото.
На первом снимке, который он показал в сети он сидит с малышом на руках где-то в больнице.
На втором же фото изображен Маск-младший во всей красе в люльке рядом с кроватью матери.
Фото Илон Маск показал в ответ на вопросы о том, как ребенок и мама (Граймс).
Также в комментариях он пошутил, что назвали Маска-младшего "X Æ A-12 Musk"
На днях звезда Вечернего Квартала Вера Кекелия стала мамой в первый раз. Она показала трогательное видео и фото с выписки с роддома.