Илон Макс стал отцом 6 раз - фото и пол ребенка

Илон Маск стал отцом / Reuters

Илон Маск и певица Граймс стали родителями - у них родился мальчик.

Об этом Илон Маск написал в своем Твиттере. Пока что он не выдал его имени, но зато добросердечно показал много фото.

На первом снимке, который он показал в сети он сидит с малышом на руках где-то в больнице.

Илон Маск стал отцом 6 раз / Twitter

На втором же фото изображен Маск-младший во всей красе в люльке рядом с кроватью матери.

Илон Маск показал новорожденного сына / Twitter

Фото Илон Маск показал в ответ на вопросы о том, как ребенок и мама (Граймс).

Также в комментариях он пошутил, что назвали Маска-младшего "X Æ A-12 Musk"

На днях звезда Вечернего Квартала Вера Кекелия стала мамой в первый раз. Она показала трогательное видео и фото с выписки с роддома.