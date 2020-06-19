Красивое тело за 15 минут в день: Каменских поделилась лайфхаками

Настя Каменских поделилась лайфхаками/ Instagram

Даже несложные нагрузки с утра натощак очень эффективны. Так быстрее сжигаются калории, снижается аппетит на весь день и быстрее пробуждается мозг.

Об этом на своей странице в Instagram написала украинская певица Анастасия Каменских. По ее словам, главное - не давать себе слишком большие нагрузки и всегда делать разминку.

Певица также назвала три упражнения, которые, по ее мнению, необходимо делать каждый день.

1. Планка на локтях

"Поставьте локти на пол, как Сфинкс, и вытяните тело в струнку. Держите все тело в напряжении и ровно: втяните попу и живот и не прогибайте поясницу. Выполните три круга по 30 секунд. Это упражнение творит чудеса", - говорит NK. ⠀

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2. Отжимания с широким разведением рук

"Начните отжиматься с коленей, если вам пока сложно делать это классическим способом. Поставьте руки широко и опускайте корпус как можно ниже. Вы почувствуете, как подтягиваются не только ваши ручки, но и мышцы груди и пресса. Начните с двух подходов по 10-15 раз", - советует Каменских.

Такие упражнения не заменят полноценной тренировки, но тоже способны укрепить тело.jpg

3. Приседание у стены

"Крепко обопритесь спиной об стену и сделайте приседание до параллели бедер с полом. Угол в колене должен составлять 90 градусов. Руки сложите в замок перед собой. Удерживайте такое положение на протяжении 30 секунд. Для начала, сделайте 2 подхода по 5 раз", - рекомендует супруга Потапа. ⠀

По мнению певицы, такие упражнения не заменят полноценной тренировки, но тоже способны "классно укрепить и подтянуть тело, если выполнять их регулярно и при этом правильно питаться".