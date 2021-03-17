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Королева рок-н-ролла заявила о завершении карьеры: известна причина

17 марта 2021, 09:20
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Тина Тернер заявила, что хочет отстраниться от светской жизни и провести остаток своих дней за камерами.

Тина Тернер
Тина Тернер сообщила о проблемах со здоровьем/ Фото facebook.com/TinaTurner

Легендарная американская певица Тина Тернер заявила, что покидает сцену. Причина – проблемы со здоровьем.

81-летняя знаменитость заявила, что хочет отстраниться от светской жизни и провести остаток своих дней за камерами. Об этом сообщает издание The Sun.

Тернер призналась, что до сих пор страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия со стороны своего первого супруга Айка Тернера.

На решение Тернер завершить карьеру повлиял и тот факт, что в 2013 году певица пережила инсульт, а спустя три года врачи обнаружили рак кишечника. Тернер прибегала к гомеопатическим средствам и в результате у нее появилась почечная недостаточность. В 2017 году знаменитости пересадили почку, донором стал второй муж исполнительницы Эрвин Бах.

Тина Тернер – американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул Королевы рок-н-ролла.

Напомним:

Тина Тернер новости шоу бизнеса
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