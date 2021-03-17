Королева рок-н-ролла заявила о завершении карьеры: известна причина

Тина Тернер заявила, что хочет отстраниться от светской жизни и провести остаток своих дней за камерами.
Легендарная американская певица Тина Тернер заявила, что покидает сцену. Причина – проблемы со здоровьем.
81-летняя знаменитость заявила, что хочет отстраниться от светской жизни и провести остаток своих дней за камерами. Об этом сообщает издание The Sun.
Тернер призналась, что до сих пор страдает от посттравматического расстройства из-за домашнего насилия со стороны своего первого супруга Айка Тернера.
На решение Тернер завершить карьеру повлиял и тот факт, что в 2013 году певица пережила инсульт, а спустя три года врачи обнаружили рак кишечника. Тернер прибегала к гомеопатическим средствам и в результате у нее появилась почечная недостаточность. В 2017 году знаменитости пересадили почку, донором стал второй муж исполнительницы Эрвин Бах.
Тина Тернер – американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул Королевы рок-н-ролла.
Напомним:
- В 2013 году Тина Тернер официально отказалась от гражданства США.
- В 2013 году Тина Тернер вышла замуж за продюсера Эрвина Баха. Церемония прошла на берегу озера в Цюрихе.
- В 2018 году в американском городе Лос-Анджелес в районе Студио-Сити в собственном доме застрелился старший сын певицы Тины Тернер — 59-летний Крэйг Рэймонд Тернер, который работал в сфере недвижимости.