Старший сын Тины Тернер застрелился — СМИ

В американском городе Лос-Анджелес в районе Студио-Сити в собственном доме застрелился старший сын певицы Тина Тернер — 59-летний Крэйг Рэймонд Тернер, который работал в сфере недвижимости.

Мужчина был объявлен мертвым во вторник, 3 июня, пишет TMZ со ссылкой на данные источников в правоохранительных органах.

По данным издания, исполнительница узнала о смерти сына во время поездки в столицу Франции Париж на Неделю моды.

Напомним, Тина Тернер родила сына Крэйга еще до того, как вышла замуж за музыканта Айка Тернера, в 18 лет — 29 августа 1958 года. Отцом мальчика является саксофонист Рэймонд Хилл, но первый муж усыновил ребенка. У теперь уже экс-супругов в 1974-м родился еще один сын — Рональд.