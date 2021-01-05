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Липсинк батл - 1+1 раскрыл интригующие подробности нового шоу

5 января 2021, 19:58

В Украине готовится к выходу новый проект 1+1 - Липсинк батл, права на показ были приобретены в США и уже локализированы для Украины.

Липсинк батл
Липсинк батл - когда смотреть и правила / 1+1

Телеканал 1+1 приобрел права на адаптацию американского популярного формата Lip Sync Battle - шоу звездных пародий, которое уже успело стать хитом в более чем 10 странах мира, в которых адаптировали формат. Развлекательный проект выйдет на телеканале 1+1 под названием "Липсинк Батл", но точная дата выхода пока что не раскрывается.

Это уже вторая новая адаптация, которую приобретает 1+1 за два года - вначале 2020 года канал начал съемки шоу маскарад на основе проекта из Румынии.

Липсинк батл - правила

По формату шоу, известные личности перевоплощаются в звезд шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд - максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой яркий батл за звание лучшего пародиста. Борьба звезд, а также яркие костюмы и декорации никого не оставят равнодушными и гарантированно поднимут настроение зрителям.

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На сцену шоу Липсинк Батла выйдут певцы, актеры, телеведущие, спортсмены, которые устроят настоящий перформанс пародий. Кроме того, в проекте будет двое ведущих. Кто станет участниками и ведущими первого сезона нового проекта на 1+1, пока держится в тайне.

Липсинк батл
Липсинк батл / 1+1

"Липсинк батл - настоящее шоу звездных пародий. Известные на всю страну люди будут развлекаться на сцене под любимые хиты, забыв о возрасте, статусе, избавившись от любой скованности. Вы увидите настоящих звезд с их подлинными эмоциями и откроете их с новой стороны", - говорит руководитель департамента Big Entertainment Shows Владимир Завадюк.

Над адаптацией шоу работает команда создателей Танців з зірками и Голосу країни - Big Entertainment Shows 1+1 под руководством Владимира Завадюка.

Шоу Липсинк батл выходит в новом сезоне скоро на 1+1.

Румыния Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса
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