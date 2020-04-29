"Месячные не оттуда": дочь Поляковой показала откуда у нее кровь

Маша Полякова / Instagram

Маша Полякова показала кровавое фото в Instagram и вызвала бурную реакцию в сети. Она не просто написала, что кровь настоящая, но и решила провести неприличные параллели.

Маша Полякова в сети решила обсудить месячные.

"Блин месячные не от туда пххпхп. О и к стати кровь настоящая", - пишет Маша Полякова.

На фото Маша Полякова позирует на фото с кровоточащим носом, кровь стекла по губам и подбородку. К снимку Полякова добавила плашку Vogue - делая отсылку к модному глянцу и его знаменитым обложкам.

"Маша: выкладывает фотку с кровью, СМИ: ДИТЯ, ХТО ТЕБЕ ПОБИВ?", "Проблема девочек: месячные не от туда", "ЖДУ КОММЕНТАРИЙ МАМЫ", "В смысле? Реально настоящая кровь?! Откуда она у тебя!?", "Маша, что ты гонишь в последнее время, зачем такое выкладываешь.. У тебя проблемы со здоровьем? Непугай.", "Бомбезная", "Что то сильно часто у тебя кровь с носа идёт", "*Кровь у обычных людей* нужно остановить , *кровь у Маши * можна сделать фотку", "Підтерлась і на ніс поклала. Просто нема слів...", "Wow. Ти дуже гарна!!!", "Не с п*зды пошла а з носа", - пишут в комментариях.

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