Майли Сайрус и Дуа Липа сняли клип про бывших

Американская певица Майли Сайрус в коллаборации с британской исполнительницей Дуа Дипой записали яркий клип.
Новая песня Prisoner вышла 19 ноября на лейбле RCA Records в качестве второго сингла с будущего альбома Майли Сайрус Plastic Hearts.
Автором ролика выступила режиссер и фотограф Алана О’Херлихи. Она сняла Сайрус и Липу, едущих на большом автобусе и выступающих в баре. Клип передает дух 1980-х годов, а на видео девушки обнимаются, целуются, и обмазывают друг друга чем-то красным, якобы кровью.
Майли Сайрус описала эту песню как идеальное сочетание ее стиля и стиля Дуа Липы
Впервые о коллаборации исполнительницы намекнули, опубликовав совместные снимки в Instagram в августе этого года.
За 13 часов после премьеры клип набрал уже 4 миллиона просмотров.
Майли Сайрус и Дуа Липа - Prisoner смотреть видео:
Miley Cyrus Prisoner - перевод
Заключенная, заключенная, за решеткой
Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы
Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа
Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?
Измотана чувствами, мои руки связаны
Я представляю твое лицо на моем потолке
О, я не могу, не могу это контролировать (я не могу это контролировать)
Я пытаюсь заменить эти чувства огнями города
Я никогда не убегу от этого, мне нужен этот кайф
О, я не могу это контролировать, я не могу это контролировать (Оо)
Тебе все труднее оставаться
Но я по-прежнему не могу убежать
Я должна знать, почему ты не можешь, не можешь просто отпустить меня?
Заключенная, заключенная, за решеткой
Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы
Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа
Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?
Заключенная, заключенная, за решеткой
Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы
Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа
Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?
Я вкусила Рай, теперь я не могу жить без него
Я не могу забыть тебя, ведь твоя любовь самая громкая
Оо, я не могу, не могу это контролировать (не могу это контролировать)
Тебе все труднее остаться (Оо, я)
Но я по-прежнему не могу убежать
Я должна знать, почему ты не можешь, не можешь просто отпустить меня?
Заключенная, заключенная, за решеткой
Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы
Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа
Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?
Заключенная, заключенная, за решеткой
Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы
Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа
Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?
Не могу выкинуть тебя из головы
Почему бы тебе просто не отпустить меня? Миллион раз
Я хочу знать, почему ты не можешь, почему ты…
Я хочу знать, почему ты не можешь, почему ты…
Я хочу знать, почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?
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