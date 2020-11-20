Майли Сайрус и Дуа Липа сняли клип про бывших

Майли Сайрус Prisoner - перевод песни / кадр из клипа

Новая песня Prisoner вышла 19 ноября на лейбле RCA Records в качестве второго сингла с будущего альбома Майли Сайрус Plastic Hearts.

Автором ролика выступила режиссер и фотограф Алана О’Херлихи. Она сняла Сайрус и Липу, едущих на большом автобусе и выступающих в баре. Клип передает дух 1980-х годов, а на видео девушки обнимаются, целуются, и обмазывают друг друга чем-то красным, якобы кровью.

Майли Сайрус описала эту песню как идеальное сочетание ее стиля и стиля Дуа Липы

Впервые о коллаборации исполнительницы намекнули, опубликовав совместные снимки в Instagram в августе этого года.

За 13 часов после премьеры клип набрал уже 4 миллиона просмотров.

Майли Сайрус и Дуа Липа - Prisoner смотреть видео:

Miley Cyrus Prisoner - перевод

Заключенная, заключенная, за решеткой

Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы

Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа

Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?

Измотана чувствами, мои руки связаны

Я представляю твое лицо на моем потолке

О, я не могу, не могу это контролировать (я не могу это контролировать)

Я пытаюсь заменить эти чувства огнями города

Я никогда не убегу от этого, мне нужен этот кайф

О, я не могу это контролировать, я не могу это контролировать (Оо)

Тебе все труднее оставаться

Но я по-прежнему не могу убежать

Я должна знать, почему ты не можешь, не можешь просто отпустить меня?

Заключенная, заключенная, за решеткой

Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы

Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа

Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?

Заключенная, заключенная, за решеткой

Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы

Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа

Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?

Я вкусила Рай, теперь я не могу жить без него

Я не могу забыть тебя, ведь твоя любовь самая громкая

Оо, я не могу, не могу это контролировать (не могу это контролировать)

Тебе все труднее остаться (Оо, я)

Но я по-прежнему не могу убежать

Я должна знать, почему ты не можешь, не можешь просто отпустить меня?

Заключенная, заключенная, за решеткой

Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы

Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа

Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?

Заключенная, заключенная, за решеткой

Я не могу выкинуть тебя из головы, из головы

Господь знает, что я пробовала миллион раз, миллион раз, о-уоа

Почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?

Не могу выкинуть тебя из головы

Почему бы тебе просто не отпустить меня? Миллион раз

Я хочу знать, почему ты не можешь, почему ты…

Я хочу знать, почему ты не можешь, почему ты…

Я хочу знать, почему ты не можешь, почему ты не можешь просто отпустить меня?

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