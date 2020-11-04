Между участницами Супер топ-модели вспыхнули чувства

Супер Топ-модель по-украински 2020 / Новый канал

Организаторы модельного реалити Топ-модель по-украински отметили, что поговорка "от любви до ненависти - один шаг" - вечна.

Участница Супер топ-модели по-украински Настя Леухина признаоась, что испытывала сексуальное притяжение к колижанке Марго Верховцевой. Но все усугубляет то, что у Марго уже есть отношения с другой девушкой.

Настя Леухина призналась в чувствах к Марго Верховцевой во время пост-шоу "Предметка".

Настя Леухина по прозвищу ХТЗ во время участия в третьем сезоне ТМПУ, который показывает Новый канал, она постоянно задирала и унижала Марго Верховцеву, а после окончания проекта поняла, что испытывает к ней симпатию.Читайте такжеСупер топ-модель по-украински 2020: все участницы сезона

"В нашем сезоне мы с Гошей конфликтовали, но уже на финале подружились и начали хорошо общаться. Если честно, Гоша мне всегда импонировала. Не буду врать, она очень обаятельная. В какой-то момент она мне даже нравилась. Честно признаюсь, что я бисексуальна, так что чувствовала притяжение к Гоше. У нее очень странная энергетика — не поймешь, то ли она хорошая, то ли плохая. Я такое люблю", — призналась Леухина.

После съемок девушки продолжили общаться. Когда Настя приезжает в Киев из родного Харькова, то видится с Марго. Но романтических отношений между ними быть не может, и не только потому что у Марго есть девушка.

"Я люблю более женственных и утонченных девушек. С ХТЗ мы можем дружить, но не более", — ответила на откровенное признание Насти Марго.

Напомним, все новый выпуски Супер Топ-модель по-украински выходят на Новом канале в 19-00 по понедельникам.