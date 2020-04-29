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Мир наизнанку 11 сезон 15 и 16 выпуск смотреть онлайн 29-04-2020

29 апреля 2020, 22:30

Последний 15 и 16 выпуск 11 сезона шоу Мир Наизнанку вышли 29 апреля. Что показали в последнем выпуске Мир Наизнанку 2020 - читай на Главреде.

Мир наизнанку 2020 15 и 16 выпуск онлайн 29-04-2020
Мир наизнанку 2020 15 и 16 выпуск онлайн 29-04-2020 / 1+1

Новый 15 и 16 выпуск 11 сезона Мира Наизнанку вышли в среду в 22:45 на 1+1. В 15 и 16 выпуске Мира Наизнанку 2020 Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев поехали в самые труднодоступные уголки Китая, чтобы узнать таинственное послание Будды о мироздании, спасении человечества и не только. Как и путешествие в монастырь Шаолиня, для Димы Комарова эта поездка имела особое значение.

Чем Дмитрий Комаров шокировал в 15 и 16 выпуске Мир Наизнанку 11 сезон - смотри и читай в нашем материале.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев, побывав во всех уголках Поднебесной, в этот раз отправятся в самую таинственную часть экспедиции - китайские горы.

Древние китайцы называли горы лестницей в небо и верили, что на их вершине живут боги, от которых произошло человечество. Недостижимые, мистические и необъятные высоты стали для китайцев центром религиозной жизни. В этой части экспедиции по духовным местам Поднебесной Дмитрий Комаров отыщет в горах мистическое послание предков о пришествии на Землю Нового Будды. Жители Китая верят, что Новый Будда сможет сделать весь мир счастливым, остановив кризисы, проблемы и катаклизмы.

Его пришествия буддисты ждут столетиями и передают эту легенду из поколения в поколение. Еще более тысячи лет назад китайцы вырезали в горе гигантскую статую Будды Будущего и утверждают, что он будет выглядеть именно так. Дмитрий Комаров отправится в это место паломничества и покажет зрителям, как древним китайцам удалось вырубить в скале 70-метрового Будду.

Мир наизнанку 2020 16 выпуск онлайн 29-04-2020
Мир наизнанку 2020 16 выпуск онлайн 29-04-2020 / 1+1

Монахи расскажут украинским путешественникам, где именно по древним легендам должен появиться Новый Будда. Изменив маршрут путешествия, команда Мира наизнанку отправится в одни из самых красивых монастырей Китая на поиски человека, который изменит жизнь всей планеты.

Также зрителей познакомят со сверхчеловеком - легендарным мастером, который в буквальном смысле приручил раскаленный металл. Он является одним из последних мастеров тысячелетней китайском традиции и создает опасное и зрелищное шоу - фейерверк из раскаленного до 1600 градусов металла. Дмитрий Комаров узнает все секреты создания необычного салюта под название "Железный цветок", а также сам рискнет стать участником экстремального огненного шоу.

Он подробно рассказал об этом на презентации 11 сезона Мир наизнанку. Нужно быть достаточно быстрым и ловким, чтобы буквально жонглировать раскаленным металлом. Люди, которым это не удавалось могли получить сильнейшие ожоги, но Дима Комаров все равно решил попробовать.

"Если я допущу ошибку, рискую получить сильнейшие ожоги", - поделится своими опасениями перед выходом на сцену ведущий. 

Удастся ли Дмитрию Комарову найти будущего Будду, какие еще секреты скрывают мистические вершины Поднебесной, и как жители небольшой китайской деревни прорубили в горах дорогу смерти

Мир Наизнанку 11 сезон 15 выпуск Китай смотреть онлайн 29-04-2020:

Мир Наизнанку 11 сезон 16 выпуск Китай смотреть онлайн 29-04-2020:

Напомним, все выпуски Мир Наизнанку 11 сезон доступны онлайн. Смотрите выпуски онлайн на ютубе и на сайте Главред, а также читайте наши обзоры. 

Мир наизнанку 11 сезон онлайн новости шоу бизнеса Телеканал 1+1 Дмитрий Комаров Александр Дмитренко
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