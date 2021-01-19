"Мракобесие": Алена Мозговая разозлила Сеть фото с ребенком в Крещение

Крещение Господне / media.elitsy.ru

Продюсер Алена Мозговая неоднозначно отреагировала на крещенскую традицию купаться в прорубях и заставлять делать то же детей.

Алена Мозговая показала в своем Facebook старое фото из демотиватора, на котором два священника пытаются искупать в проруби маленького мальчика и красноречиво отреагировала на процесс.

"Бедный ребенок в руках дебилов", - написала она.

Крещение / Facebook Алены Мозговой

"Это ж стресс ребенку!", "А самі сволочі не скачуть, своїх дітей і внуків не занурюють..."

"Жахіття", "Мракобесие московских попов. Трагедия для малыша вызывает радость у этих нелюдей", "Та чому вони святі?!!...."

"А мама в шубі з полотенцем стоїть...", "Сектанти, душогуби, нелюди, звірі...", "Головне, що дорослі одягнуті, їм же не холодно. Бідне дитя..."