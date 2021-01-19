"Мракобесие": Алена Мозговая разозлила Сеть фото с ребенком в Крещение

Дочь легендарного композитора Николая Мозгового оценила традицию купаться на Крещение в проруби.
Продюсер Алена Мозговая неоднозначно отреагировала на крещенскую традицию купаться в прорубях и заставлять делать то же детей.
Алена Мозговая показала в своем Facebook старое фото из демотиватора, на котором два священника пытаются искупать в проруби маленького мальчика и красноречиво отреагировала на процесс.
"Бедный ребенок в руках дебилов", - написала она.
"Это ж стресс ребенку!", "А самі сволочі не скачуть, своїх дітей і внуків не занурюють..."
"Жахіття", "Мракобесие московских попов. Трагедия для малыша вызывает радость у этих нелюдей", "Та чому вони святі?!!...."
"А мама в шубі з полотенцем стоїть...", "Сектанти, душогуби, нелюди, звірі...", "Головне, що дорослі одягнуті, їм же не холодно. Бідне дитя..."
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Автор: Александр Галаджий