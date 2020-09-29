Наследник престола Великобритании влип в международный скандал

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в скандал / Reuters

Будущий король Великобритании принц Джордж получил от натуралиста Дэвида Аттенборо зуб ископаемой акулы-мегалодона, который он нашел в Мальте в 1960 году. Аттенборо прибыл в Лондон и встретился с тремя детьми герцогов Кембриджских, пишет издание Express.co.

"Семилетнему принцу Джорджу посчастливилось встретиться с одним из своих героев, сэром Дэвидом Аттенборо, на прошлой неделе после того, как его отец, принц Уильям,снимался со всемирно известным натуралистом в новом документальном фильме об изменении климата", - говорится в сообщении.

Аттенборо подарил ему зуб ископаемой акулы Carcharocles megalodon, которому около 23 миллионов лет, и фото с принцем Джорджем с зубом появились на официальных страницах Кенсингтонского дворца.

Аттенборо нашел его в 1960 на Мальте, пока она была еще в составе Великобритании.

Подарок Аттенборо спровоцировал скандал, ибо уже в республике Мальте был принят закон о том, что подобные музейные экспонаты считаются частью культурного наследия страны, не подлежащего вывозу за ее пределы. И тот, кто приобретает такие ценности, зная, что они были добыты незаконным путем, может получить до шести лет тюрьмы и выплатить штраф в размере 2000 евро.

Правительство Мальты потребовало от принца Джорджа вернуть зуб "на родину".

"Есть некоторые артефакты, которые важные для мальтийского природного наследия, но которые оказались за границей и заслуживают того, чтобы их вернуть. Мы справедливо уделяем большое внимание историческим и художественным артефактам. Однако не всегда так обстоят дела с нашим естествознанием. Я полон решимости изменить это отношение", – заявил министр The Times of Malta.