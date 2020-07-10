"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу

Наталья Бочкарева / Instagram

Российская актриса Наталья Бочкарева решила пообщаться с подписчицами о важной женской тем, и чтобы деморализовать тех, кому не интересно, выставила фото в полупрозрачном лифчике.

Наталья Бочкарева показала грудь в прозрачном лифчике в своем Instagram.

"Дорогие девушки, хочу похвастаться с вами кое-чем очень интересным. К сожалению, в Инстаграм нет функции "сделать пост только для девушек", поэтому, приходится делать это публично. Но, в данном случае, есть один большой плюс. Мужчины сейчас почитают то, что я напишу, и побегут в магазин покупать красоту своим женам. В общем, ближе к делу...или телу. Все вы уже, наверняка, видели фотографии с моей недавней фотосессии.. Так вот. Не могу не похвастаться реальным для себя открытием - совершенно потрясающим бельем, которое я купила как раз этой для съемки. Чтобы вы понимали, это не просто формат шоу-рума и интернет-магазина - это целый специальный проект для женщин с большой грудью. Мне безумно понравилось, что я не бегала и не подбирала ничего сама, а консультанты-брафиттеры, просто взглянули и сразу же выдали мне то, что нужно! А ещее я узнала, что каждый консультант-стилист в этом шоу-руме прошел обучение и имеет сертификат об окончании курсов по правильному подбору белья на большую грудь. Признаюсь, после общения с настоящими профи, оказалось, что мне подходит очень много красоты, не взирая на сложности подбора из-за моего, мягко говоря, немаленького размера. Пришлось взять сразу несколько шикарных, разных бра, т.к. удержаться было невозможно. Девушки, женщины, прекрасные мои, абсолютно искренне рекомендую. И, уверяю на все сто, что вы об этом не пожалеете!", - пишет Бочкарева.

На фото, которое она опубликовала вместе с видео, актриса сидит на кровати в прозрачном черном белье, прикрываясь подушкой, и демонстрируя не только свою огромную грудь, но и голые ножки.

Поклонники пришли в восторг от полуголой актрисы, и поспешили высказать свои комментарии о ее пышном бюсте.

Наталья Бочкарева / Instagram

"Маленькие титьки покинули чат", "Везет же кому-то", "Натали убери подушку". "Люблю твой стаил особенно вид с зади, я приглашаю тебя на автопати :)", "Оболденная же все таки она", "Мэулэ". "Наташа, кошечка прекрасная", "Одно скажу цыцы офигенные просто оболденные", - пишут в комментариях.

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