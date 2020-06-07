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Скандального Панина выгнали с порохон Кокшенова

7 июня 2020, 18:40

Друзья недавно скончавшегося Михаила Кокшенова не дали скандальному Алексею Панину посетить панихиду по артисту.

Кокшенов, Панин
Кокшенов, Панин / Stuki-druki

Актера Алексея Панина (известный регулярными секс-скандалами), выгнали с церемонии гражданской панихиды по народному артисту РФ Михаилу Кокшенову.

Как сообщают российские журналисты, уйти Панина с церемонии попросили друзья покойного. Мол, Панин ранее неоднократно плохо высказывался (в том числе и с использованием матерной лексики) о творчестве Кокшенова (в частности ‒ называл "бездарным режиссером и деревянным актером").

Панин в свою очередь, заявлял, что на прощание с Кокшеновым пришло больше журналистов / фотографов, чем его друзей и приятелей.

Церемония гражданской панихиды по Кокшенову прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище.

После чего Панин рассказал журналистам ‒ мол, Кокшенов был "талантливым артистом, очень добрым и человечески настоящим".

Напомним, актер и режиссер Михаил Кокшенов (известный по ролям в х/ф "Женя, Женечка и Катюша", "Спортлото-82" умер на 84 году жизни от продолжительной болезни.

Алексей Панин Михаил Кокшенов новости шоу бизнеса смерть
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