О чем молчат женщины с Оксаной Байрак - ТОП-7 интригующих причин смотреть шоу

Украинская киноактриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущая Оксана Байрак получила новое шоу на СТБ - О чем молчат женщины. Чем шоу такое необычное - читайте на Главреде
Создательница сериала "Ничего не случается дважды", который может получить 3 сезон, будет вести резонансное шоу на СТБ.
Уже осенью на СТБ состоится премьера ток-шоу О чем молчат женщины с Оксаной Байрак. Каждый выпуск будет посвящен важной и спорной теме, о которой многие женщины боялись говорить.
После выезда в Россию, и участия в шоу Откровенно с Оксаной Байрак, шоуранер и телеведущая вернулась в Украину.
Какие топ-7 интригующих фактов о шоу на СТБ стоит знать - смотрите в нашем материале.
- Идея создания О чем молчат женщины появилась у Оксаны Байрак перед встречей с генеральным директором СТБ Людмилой Семчук.Читайте такжеНичто не случается дважды 3 сезон - когда смотреть продолжение Байрак очень потрясла история о женщине, которая совершила суицид в обнимку с детьми, и она предложила снять ток-шоу, в котором украинки смогут говорить обо всем, без запретных тем и наконец-то перестанут молчать о своих страхах и проблемах.
- Во время съемок программ Оксана Байрак очень откровенна с героямии зрителями. Однажды она даже рассказала, что у нее был секс в трамвае, и поделилась своим опытом общения с суррогатной мамой.
- Среди экспертов "за" и "против" были и приглашенные знаменитости, которым точно есть, что сказать. Среди них Ольга Сумская, Никита Добрынин и Даша Квиткова, Андре Тан, Кристина Решетник, Мирослава Ульянина и другие.
- Одна из звездных экспертов Маргарита Сичкарь после обсуждения в студии призналась, что изменила свое мнение и перешла из одного лагеря в другой. О какой проблеме шла речь - зрители узнают уже в эфире.
- Ведущая ток-шоу Оксана Байрак принимала активное участие в спорах, и открыто высказывала свою точку зрения. В одной из программ градус дискуссии так повысился, что Байрак даже выгнала одного из героев из студии.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона
- К Оксане Байрак обращаются за советами сотни женщин. Поклонницы ее фильмов заваливают именитого режиссера письмами со своими историями, личными трагедиями и просьбами о помощи. Ведущая даже приглашала подписчиц к себе на программу.
- С каждой героиней проекта обязательно работает психолог СТБ - Елена Божук, врач-психолог и кандидат медицинских наук. Благодаря ее помощи девушки, обратившиеся на проект, находят для себя правильный выход. Так, одна из героинь ушла из отношений, в которых подвергалась домашнему насилию.
Напомним, что в ток-шоу О чем молчат женщины будут подниматься темы, которые знакомы многим женщинам — послеродовая депрессия, бодипозитив, фригидность, домашнее насилие, чайлдфри, суррогатное материнство и другие.
После обсуждения в студии ответ для себя сможет найти не только героиня, но и все телезрительницы, попавшие в похожую ситуацию.