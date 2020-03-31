Ничто не происходит дважды 2 сезон: график выхода и как смотреть серии

Новый 2 сезон сериала Ничто не случается дважды вышел онлайн на СТБ. Как будут выходить серии Ничто не происходит дважды 2 сезон - читайте на Главреде.
На СТБ вышли новые серии 2 сезона долгожданного сериала Ничего не случается дважды. Film.ua и Оксана Байрак создали второй сезон долгожданной дамы, которая так понравилась зрителям.
Что будет в сериале Ничего не случается дважды 2 сезон, как его смотреть, и когда он выходит онлайн - читайте в материале на сайте Главред.
Ничто не происходит дважды 2 сезон - сюжет
Еще в 90-х замполит пограничной заставы Вадим Огнев встретил Катю, в которую влюбился без памяти. Девушка была замужем за другим и не отвечала взаимностью на чувства капитана Огнева. Тем временем майор Калинин любил одну, а жил с другой.
Катя и ее муж погибли во время ужасного пожара. После этого жизнь Вадима Огнева круто изменилась: он занялся бизнесом и уехал за границу, но так и не смог забыть девушку, с которой он хотел состариться. Двадцать лет спустя Огнев вернулся на родину в Грузию и встретил дочь Кати Машу. Девушка выглядит точь-в-точь как ее мама в молодости. Но не все так просто было у них тогда.
События второго сезона происходят спустя 7 лет после первого. Незнающая ни о чем Маша счастлива замужем за Борисом, они воспитывают общую дочь Иру. Параллельно женщина продолжает поиски своей старшей дочери Кати, которую похитил Огнев. Маше удастся выйти на след бывшего мужа.
В сериале будет 8 серий. Он будет выходит с 30 марта 2020 на СТБ. Сериал снимался в Украине, Грузии и Турции.
Ничто не случается дважды 2 сезон 2 сезон - актеры и роли
- Маша Богданова – Екатерина Тишкевич
- Вадим Огнев – Антон Батырев
- Аглая Калинина – Натали Старинкевич
- Герман Пиковый – Петр Рыков
- Жанна Потехина – Екатерина Семенова
- Катя Огнева – Ефросиния Мельник
Ничто не случается дважды 2 сезон смотреть онлайн все серии на СТБ:
Ничто не случается дважды 2 сезон – график выхода серий
- 1 (17) серия – 30 марта 2020 года
- 2 (18) серия – 30 марта 2020 года
- 3 (19) серия – 31 марта 2020 года
- 4 (20) серия – 31 марта 2020 года
- 5 (21) серия – 2 апреля 2020 года
- 6 (22) серия – 2 апреля 2020 года
- 7 (23) серия – 2 апреля 2020 года
- 8 (24) серия – 2 апреля 2020 года
Все серии 2 сезона сериала Ничто не происходит дважды выходят на СТБ с понедельника по четверг в 20-00.