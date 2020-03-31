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Ничто не происходит дважды 2 сезон: график выхода и как смотреть серии

31 марта 2020, 16:45

Новый 2 сезон сериала Ничто не случается дважды вышел онлайн на СТБ. Как будут выходить серии Ничто не происходит дважды 2 сезон - читайте на Главреде.

Ничто не происходит дважды 2 сезон
Ничто не происходит дважды 2 сезон - список серий и как смотреть / СТБ

На СТБ вышли новые серии 2 сезона долгожданного сериала Ничего не случается дважды. Film.ua и Оксана Байрак создали второй сезон долгожданной дамы, которая так понравилась зрителям.

Что будет в сериале Ничего не случается дважды 2 сезон, как его смотреть, и когда он выходит онлайн - читайте в материале на сайте Главред.

Ничто не происходит дважды 2 сезон - сюжет

Еще в 90-х замполит пограничной заставы Вадим Огнев встретил Катю, в которую влюбился без памяти. Девушка была замужем за другим и не отвечала взаимностью на чувства капитана Огнева. Тем временем майор Калинин любил одну, а жил с другой. 

Катя и ее муж погибли во время ужасного пожара. После этого жизнь Вадима Огнева круто изменилась: он занялся бизнесом и уехал за границу, но так и не смог забыть девушку, с которой он хотел состариться. Двадцать лет спустя Огнев вернулся на родину в Грузию и встретил дочь Кати Машу. Девушка выглядит точь-в-точь как ее мама в молодости. Но не все так просто было у них тогда.

События второго сезона происходят спустя 7 лет после первого. Незнающая ни о чем Маша счастлива замужем за Борисом, они воспитывают общую дочь Иру. Параллельно женщина продолжает поиски своей старшей дочери Кати, которую похитил Огнев. Маше удастся выйти на след бывшего мужа. 

В сериале будет 8 серий. Он будет выходит с 30 марта 2020 на СТБ. Сериал снимался в Украине, Грузии и Турции.

Ничто не случается дважды 2 сезон 2 сезон - актеры и роли

  • Маша Богданова – Екатерина Тишкевич
  • Вадим Огнев – Антон Батырев
  • Аглая Калинина – Натали Старинкевич
  • Герман Пиковый – Петр Рыков
  • Жанна Потехина – Екатерина Семенова
  • Катя Огнева – Ефросиния Мельник

Ничто не случается дважды 2 сезон смотреть онлайн все серии на СТБ:

Ничто не случается дважды 2 сезон – график выхода серий

  • 1 (17) серия – 30 марта 2020 года
  • 2 (18) серия – 30 марта 2020 года
  • 3 (19) серия – 31 марта 2020 года
  • 4 (20) серия – 31 марта 2020 года
  • 5 (21) серия – 2 апреля 2020 года
  • 6 (22) серия – 2 апреля 2020 года
  • 7 (23) серия – 2 апреля 2020 года
  • 8 (24) серия – 2 апреля 2020 года

Все серии 2 сезона сериала Ничто не происходит дважды выходят на СТБ с понедельника по четверг в 20-00. 

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