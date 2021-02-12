Океан Ельзы выпустил мультяшный клип с котиками Без тебе мене нема

Океан Ельзи - Без тебе мене нема / кадр из клипа

Рок-группа Океан Ельзи ко Дню святого Валентина представила клип на песню о любви, который сделали в виде прорисованного мультфильма с котиками.

Премьера песни "Без тебе мене нема" состоялась 12 февраля на всех музыкальных платформах и в социальных сетях. Фанаты уже успели оценить использование популярных мемов про котиков в клипе.

Автором видео стала Оксана Курмаз, а автором слов и музыки – Святослав Вакарчук.

В клипе влюбленные котики играют и рисуют, проводят время вместе, и "летают в небе", но потом один котик остается один, и начинает скучать без своей половинки. Ей снится странный сон, после которого кошка бежит домой к своему коту. Анимацию создавали с участием ANIMAGRAD.Читайте такжеТина Кароль представила свой новый хит Скандал на всех площадках

Океан Ельзи - Без тебе мене нема - смотреть видео

Напомним, что в конце 2020 года Святослав Вакарчук пообещал выпустить новый альбом "Оранжарея", в который войдет несколько новых песен 2020 года и хиты 2021.