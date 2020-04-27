Голос країни 2020 финал - Роман Сасанчин победил в 10 сезоне

Голос країни 10 сезон - победитель / 1+1

Финал 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. 15 выпуск вышел в 21:00 26 апреля. В финале Голос країни зрители голосовали в 2 этапа - сначала выбирали представителя каждой команды тренеров, а потом шла борьба и голосование за призовое место в Голосе.

На шоу Голос Країни 10 сезон участвуют Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. Кто победил в шоу Голос Країни 10 сезон - смотри все выступления и читай на Главреде.

Во второй этап финала Голос країни 2020 прошли четверо участников:

Monatik - Сергей Асафатов;

Дан Балан - Индира Едильбаева;

Потап и Настя Каменских - Ерлан Баибазаров;

Тина Кароль - Роман Сасанчин;

Но во втором этапе зрители должны были новый выбор.

В юбилейном 10 сезоне Голос країни победил Роман Сасанчин.

Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020: Индира Едильбаева — Мелодія

Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020: Ерлан Баибазаров — Feel it still

Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020: Роман Сасанчин — Luna tu

Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020: Сергей Асафатов — Вахтерам

Напомним, все выпуски Голос Країни 2020 выходили в 21:00 на 1+1. Также все выступления Голос 2020 можно смотреть на Главреде.