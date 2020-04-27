Голос країни 2020 финал - Роман Сасанчин победил в 10 сезоне

Финал шоу Голос країни 2020 прошел 26 апреля. После голосования стало известно имя победителя 10 сезона Голос країни. Кто выиграл Голос країни 10 сезон - читай на Главреде
Финал 10 сезона Голоса Країни можно смотреть онлайн. 15 выпуск вышел в 21:00 26 апреля. В финале Голос країни зрители голосовали в 2 этапа - сначала выбирали представителя каждой команды тренеров, а потом шла борьба и голосование за призовое место в Голосе.
На шоу Голос Країни 10 сезон участвуют Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. Кто победил в шоу Голос Країни 10 сезон - смотри все выступления и читай на Главреде.
Во второй этап финала Голос країни 2020 прошли четверо участников:
Monatik - Сергей Асафатов;
Дан Балан - Индира Едильбаева;
Потап и Настя Каменских - Ерлан Баибазаров;
Тина Кароль - Роман Сасанчин;
Но во втором этапе зрители должны были новый выбор.
В юбилейном 10 сезоне Голос країни победил Роман Сасанчин.
Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020: Индира Едильбаева — Мелодія
Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020: Ерлан Баибазаров — Feel it still
Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020: Роман Сасанчин — Luna tu
Голос країни 10 сезон финал смотреть онлайн 26-04-2020: Сергей Асафатов — Вахтерам
Напомним, все выпуски Голос Країни 2020 выходили в 21:00 на 1+1. Также все выступления Голос 2020 можно смотреть на Главреде.