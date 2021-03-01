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Полиция проверяет вероятность убийства Анны Кастельянос

1 марта 2021, 12:14

Российская полиция не исключает возможность того, что экс-солистку Little Big Анну Кастельянос убили.

Анна Кательянос
Анна Кательянос / Instagram

Российская певица, инвалид третьей группы Анна Кательянос была найдена мертвой у себя дома волонтерами, который пришли ей помочь.

После первых заявлений об естественной смерти, стало известно, что полиция рассматривает вариант убийства. Как сообщает телеграм-канал Lifeshot, расположение и состояние тела женщины заставило их проверить возможность насильственной смерти.

Экс-участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли на полу, дверь в квартиру была приоткрыта, а на ее лбу обнаружили ссадину.

Полицейские не исключают, что ее могли убить.

Судмедэксперты уже забрали тело и отвезли на вскрытие. По его результатам будет понятно, насильственная это смерть или естественная.

Бывшую участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в собственной квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Последнее время она не выходила из дома. Артистку навещали волонтеры, которые и нашли тело девушки. У Анны Кастельянос были проблемы со спиной, она почти не ходила.

Как известно, Анна Кастельянос одна из основателей группы Little Big. Но она ушла из группы еще до того, как она стала суперпопулярной и прошла отбор на Евровидение 2020 и 2021.

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