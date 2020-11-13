Прямые эфиры Танців з зірками будут выходить без зрителей

Танці з зірками 2020 / 1+1

Телеканал 1+1 отменяет прямые эфиры шоу Танці з зірками со зрителями - с 15 ноября все выпуски будут выходить в пустом зале без зрителей.

Заявление о том, как будет организован показ новых выпусков шоу Танці з зірками 2020 появилось на официальной странице шоу на Instagram.

"В связи с введением "карантина выходного дня" в Украине и с заботой о вашем здоровье с 15 ноября прямые эфиры шоу "Танцы со звездами" пройдут без гостей в зале", - говорится в сообщении.

Кроме того, сразу же появились подробности о том, как будут возвращены билеты за уже купленные билеты.

"Деньги за приобретенные билеты будут возвращены официальным партнером по продаже - https://ticketsbox.com. Все зрители, которые приобрели билеты, получат электронное письмо оператора Ticket Box, а деньги будут возвращены на банковскую карту, с которой производилась покупка", - добавили организаторы шоу.

Как известно, все выпуски шоу Танці з зірками 2020 выходят по воскресеньям на 1+1 в 21-00.