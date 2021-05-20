Сеничкин, Барбир, Сумская и Свитолина - украинские звезды удивили нарядами в День вышиванки

Вишиванка / instagram.com/tviyden_official/

День вышиванки в Украине проходит в третий четверг мая – в этом году это 20-е число. У праздника нет фиксированной даты – зато есть устоявшиеся традиции и интересная история, традиции, которых добавилось с 1991 года.

Украинские селебритиз, политики и просто обычные жители Украины (а с недавних пор и других стран) отмечают этот день примеркой вышиванок. Есть люди, которые носят вышиванку каждый день, но селебритиз предпочитают в праздник примерить что-то модное, от стилистов, и максимально уникальное.

С утра праздник пришел в студию 1+1, где ведущие Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин и Людмила Барбир пришли в шикарных вышиванках, и немного вспомнили историю - совмещать вышиванку с современными нарядами впервые додумался Иван Франко, так что ношение вышиванки с пиджаком, и модные вариации женских вышиванок взяли начало с его подачки.Читайте такжеС Днем вышиванки 2021: картинки, гиф и поздравления яркие

Руслан Сеничкин и Людмила Барбир / Instagrаm

"С праздником, друзья! С днем ​​украинской вышиванки!", - пишет Сумская.

Ольга Сумская с семьей / Instagrаm

"С Днем Вышиванки, друзья! Украинской это так красиво!", - пишет Тарас Тополя.

Фронтмен Антитіл Тарас Тополя / Instagrаm

"С Днем вышиванки! Украинские традиции - одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны", - пишет Свитолина.

Украинская теннисистка Элина Свитолина / Instagrаm

"Вышиванка для украинцев - это не просто одежда... Это нечто гораздо большее. Это душа нашего народа. Пусть вышивка объединяет и вдохновляет нас на новые свершения и достижения. С праздником!", - говорит Ирина Федишин.

Певица Ирина Федишин / Instagrаm

"С Днем вышиванки! Пусть жизнь будет вышита только красивыми цветами!", - подписала семейное фото Камалия.

Камалия с семьей / Instagrаm

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