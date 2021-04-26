Сергей Лазановский рассказал о планах на карьеру и своем главном страхе

Сергей Лазановский и Надя Дорофеева / instagram.com/goloskrainy_official

Победитель 11 сезона шоу Голос країни Сергей Лазановский рассказал, что в течение шоу очень тяжело работал со своим тренером Надей Дорофеевой, а также морально был готов к поражению.

В интервью Главреду Сергей рассказал, что уже запланировал концертный тур, и не собирается бросать карьеру певца.

"У меня уже есть расписанный концертный тур, есть сольные концерты, и мы готовимся отправляться по Ивано-Франковской области, потому что люди слишком сильно поддерживали меня на проекте, и я хочу отблагодарить всех, кто болел за меня. Поэтому мы будем делать концертный тур", - признался он.

Сергей рассказал, что Надя очень внимательный и тренер, он об этом узнавал все больше с каждым выпуском проекта. Все меньше людей оставалось в команде, и более настойчиво надо было работать. Последняя неделя перед финалом была самой сложной.

"Когда остаешься один, то времени на тебя все больше и больше. Эта последняя неделя была наиболее тяжелой, я был очень близок со своим тренером, и со своими преподавателями вокала. Мы занимались с понедельника по воскресенье до начала эфира. Я настолько привык к ним всем, что мне больно от того, что мы будем прощаться. Много времени мне уделяли, много с моим тренером разговаривали, узнали друг о друге еще больше", - сказал Сергей.

Он был очень доволен методике работы Дорофеевой, но не стал раскрывать технические секреты.

"Надя Невероятно крутой тренер. Она очень крутые установки дает, пока их открывать не буду, а после финала увидим. И они мотивируют - ты понимаешь, что шоу заканчивается, а жизнь и творчество должны продолжаться дальше", - пояснил победитель Голоса страны.

Голос країни 2021 - объявление результатов 25-04-2021:

Сергей Лазановський признался даже, что в финале для него хуже было плохо выступить, чем не победить.

"Я больше боялся плохо спеть. В любом случае дойти до суперфинала человеку, которого уже выгоняли с шоу - это уже большая победа. На проект я шел не за кубком, а за тем, чтобы получить своего зрителя, слушателя, материал, с которым уже можно работать", - пояснил он.

Напомним, в финале шоу Голос в последнем этапе Сергей Лазановський противостоял Юлии Тимочко, но по результатам голосования, победу все же получил он.

Все выпуски шоу Голос країни 11 можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.