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Слава Каминская высказалась о повторном изгнании с Танців з зірками

14 сентября 2020, 18:20

Слава Каминская ушла из проекта Танці з зірками 2020 после 3 выпуска шоу, и очень лаконично прокомментировала результаты шоу.

Слава Каминская и Дима Дикусар
Слава Каминская и Дима Дикусар / Instagram

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар покинули шоу Танці з зірками 2020 после 3 выпуска 13 сентября. Пару трогательно провожали остальные участники, но поддержку они получили не только от фанатов.

Слава Каминская в своем Instagram кратко объяснила, почему она покинула Танцы так быстро.

"У нас было целых 2 дня, чтобы создать танцевальную историю.У нас было всего лишь 2 дня, чтобы уложить мою жизнь в 2 минуты", - написала она и показала часть своего с Дмитрием выступления.

В сторис Слава Каминская снялась с Катериной Кухар.

" Самая красивая женщина на пуантах", - сказала она.

"Две самые красивые женщины...", - поправила ее Кухар.

"Катя, я хреново стою на пуантах", - ответила Каминская.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 13 сентября

"Ничего, я тебя научу, будем разговаривать стопами", - пообещала Кухар.

"Все остальное - это шоу", - отметила Слава.

Поклонники же в Instagram активно высказывают Слава свою поддержку. Певица в ответ на это в сторис попросила своих фанатов, которые голосовали за нее теперь поддерживать Холостяка и футболиста Сергея Мельника.

Ранее Слава Каминская принимала участие в шоу Танці з зірками 2018, но получила травму спины перед первым выпуском, и первой покинула шоу, не имея возможности танцевать.

Как ранее сообщал Главред, на 3 выпуске Танців з зірками 2020 назвали дату выхода нового альбома Насти Каменских.

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