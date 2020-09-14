Настя Каменских на Танцях з зірками раскрыла дату выхода нового альбома

Настя Каменских / 1+1

На 3 выпуске шоу Танці з зірками 2020 Настя Каменских выступила с премьерой A Huevo и ведущие раскрыли дату выхода первого испаноязычного альбом Насти Каменских.

После оглашения результатов и номеров для голосования за участников Танці з зірками 2020, Юрий Горбунов и Тина Кароль представили Настю Каменских с хитом A Huevo, который вышел вначале сентября.

Настя Каменских не только разрывает ютуб, но и берет новые вершины в топах песен в Латинской Америке, и набирает популярность в мире.

После того, как Настя Каменских выступила, Юрий Горбунов поблагодарил ее, и назвал дату выхода ее первого испаноязычного альбома - 18 сентября 2020.

Песня A Huevo - первых хит из него.

NK A Huevo - смотреть онлайн выступление на Танці з зірками 13-09-2020:

Напомним, что песня NK A Huevo набрала популярность в ютубе. Сразу после премьеры, Настя Каменских показала бэкстейдж съемок. Перевод и слова песни A Huevo NK можете читать на Главреде.