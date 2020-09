Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 13 сентября

Танці з зірками 2020 - что было в 3 выпуске / 1+1

Новый 3 выпуск 4 сезона Танці з зірками 2020 порадует новыми вызовами для звездных пар. Участники за неделю должны были приготовить новые танцы, и теперь судьи оценят их старания.

Судьями на Танці з зірками 2020 стали Влад Яма, Катерина Кухар и Григорий Чапкис. Юрий Горбунов и Тина Кароль традиционно стали ведущими проекта. Четвертым звездным судье на шоу стала Надя Дорофеева. Владимир Дантес будет встречать участников на балконе..

Смотрите новый выпуск Танцев со звездами на 1+1 и онлайн.

Уже в воскресенье станет известно, выйдут ли на паркет телеведущая Оля Фреймут и Илья Падзина, а также звезда сериала Папик Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко, которые в прошлом эфира танцевали на изоляции. Оля Фреймут уже сообщила на своей странице в Instagram, что смогла преодолеть Covid-19 и продемонстрировала отрицательные результаты теста.Читайте такжеТанці з зірками 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 6 сентября

В шоу танці з зірками участвуют Олег Винник и Алена Шоптенко, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Тарас Цимбалюк и Яна Заец, Даша Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Слава Каминская и Дмитрий Дикусар, Alyona Alyona и Юрий Гурич, Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Танчинец и Яна Цибульская, Сергей Мельник и Аделина Дели, Арам Арзуманян и Тоня Руденко, Ольга Фреймут и Илья Падзина

Арам Арзуманян и Тоня Руденко воплотят на паркете историю болливудской любви, а Сергей Танчинец и Яна Цибульская с помощью танца расскажут настоящую историю отношений рокера с его женой.

Надежда Мейхер бросит вызов Санте Димопулос и станцует вальс под легендарный хит Whitney Houston "I Will Always Love You". Ведь именно вальс Санты судьи в прошлом ефире оценили высокими баллами.

В свою очередь, Санта исполнит страстную румбу под трек Enrique Iglesias "Ring My Bells", которую посвятит своему любимому.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - список участников нового сезона

Кумир миллионов Олег Винник стремится доказать судьям, что может танцевать техничнее, и посвятит венский вальс всем женщинам.

А рэп-исполнительница Alyona Alyona исполнит зажигательный хип-хоп и расскажет о своей первой любви.

Холостяк Сергей Мельник превратится в Кена, ведь именно так в прошлом эфире его назвала строгая судья проекта Екатерина Кухар.

Специальным гостем второго эфира станет NK со своим новым хитом A Huevo.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск 13-09-2020: анонс

Начало прямого эфира в 21:00 13 августа на 1+1. Все выпуски Танців з зірками выходят по воскресеньям на 1+1.