Снежана Егорова публично оскорбила украинских солдат и назвала их "наркоманами"

Снежана Егорова / facebook.com/snezhana.egorova.9

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая развелась с Антином Мухарским и забрала детей, высказалась об украинских военных и добровльцах, которые защищают Украину от оккупантов на Востоке уже седьмой год.

Снежана Егорова сравнила солдат с наркоманами за то, что они защищают ее от наемников с Востока. Об этом написалп группа Рагу.ли на Facebook.

"Снежана Егорова говорит о тех, кто отдает жизнь за Украину и одновременно демонстрирует "высокую суицидальную готовность".", - подписали отрывок из интервью с телеведущей.

В коротком ролик из интервью, телеведущая заявляет, что ей не нравится все, что происходит в "постмайданное время", а солдат называет "рагулями" и сравнивает с наркоманами.

"Все что предлагается в последнее, постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике.И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет", - сказала Егорова в эфире программы "ПрямоTalk".

Егорова считает, что украинские воины никогда ни чему не учились, что говорящие на суржике люди - "второсортные".

"Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это подвиг, возможно. Может быть, это высокая суицидальная готовность. Когда человек не видит перспектив в своей жизни и эта жизнь не представляет для него ценность", - сказала Егорова.

"Это как наркоманы, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю. Но это же ненормально", - подчеркнула она.

Снежана Егорова оскорбила украинских воинов смотреть видео:

На такие слова бурно отреагировали пользователи сети. За полдня под видео собралось почти 800 комментариев, среди которых также и комментарии известных украинских политиков и публичных людей.

"який треш", "А їй по ходу нравиться зашкварюватись) поняла фішку своєї популярності", "НЕ шановна Сніжано, життя у кожного з нас ОДНЕ!!!! Ваше покладене на боротьбу з колишніми чоловіками і на відбирання їх майна. А ГЕРОЇ ВІДДАЮТЬ СВОЄ ЗА УКРАЇНУ І, НА ЖАЛЬ, ЗА ТАКИХ ЯК ви! Шкода, що сонце світить і для такої МЕРЗОТИ, як ви! Слава Україні і її ГЕРОЯМ!!! А РАГУЛИХА ТУТ ОДНА, ЦЕ - ви!", "Коли зрадниці дають право коментувати про державність", " О, Сніжана знову трясе брилями з похмілля. Завязуй з буханіною, Снєжка, твоя алкогольна деградація люта і нещадна, і хтось незле глумиться над тобою випускаючи в ці ефіри де ти з серйозним єб@лом срущого пса і безумним єб*нізмом в очах розмірковуєш про сенс чужого життя, коли від тебе самоі користі як від купи собачих екскрементів за стіною сільського сортіру", "Боже, яка вона дибілка , це наші герої нічого не варті, це наші хлопці, які віддали свої життя за те, щоб ця курва спокійно спала, наркомани та суїцидники???, паскуда вона безмізкова, амеба, одноклітинне створіння, яке уміє тільки розмножуватись. Що оця "мати" може дати своїм дітям і яке покоління вона виростить???", "Вона хоч розуміє що вона сказала? Словниковий понос. Її життя велика цінність! Як тільки таких земля носить?", "Тобто людина, яка спілкується "суржиком", не може зробити жодного героїчного вчинку, окрім "суїциду". Ну рілі?! Щиро шкода було, коли Мухарський залишив з дітьми саму, а тепер все стало на свої місця - нахіба таке терпіти", - пишут в комментариях.

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