Соня Плакидюк назвала свои главные табу в жизни и на работе

Соня Плакидюк / Новый канал

Знаменитую фешн-фотографа Соню Плакидюк обожают все - от фанатов шоу Топ-модели по-украински, которое выходит на Новом канале до моделей и знаменитостей, которые частенько попадают в объектив девушки.

Стать одним из самых популярных fashion- и звездных фотографов Соне помогли харизма, трудолюбие и, как оказалось, множество рабочих табу, которых Плакидюк строго придерживается.

"Я никогда не прошу "фотку со звездой" и не нависаю с лишними вопросами. Не фамильярничаю, не опаздываю, не разрешаю себе приехать в плохом настроении", - начала перечислять в интервью журналу "Теленеделя" свои запреты Соня.

Соня Плакидюк / Новый канал

На этом рабочие табу фотографа не заканчиваются. И каким бы строгим ни было такое отношение к работе, оно дает свои плоды: попасть на съемку к Плакидюк мечтает каждый второй.

"Не покидаю съемку из-за личных проблем и не оставляю работу недоделанной. А еще никогда не "сливаю" секретную информацию и очень забочусь о приватности каждого, кто попадает в мои руки. Могу еще долго перечислять свои нудные табу, но тогда вы уснете", — шутит эксперт главного модельного реалити Украины.

Полное интервью можно будет почитать скоро в самом журнале.

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