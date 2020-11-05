Тату, секс втроем и аллергия: ТОП-7 фактов о Соне Плакидюк, которых никто не знал

Соня Плакидюк / Новый канал

В середине октября стартовал Суперсезон Топ-модели по-украински, и зрителей радуют не только участницы, но и эксперты.

Эксперт Топ-модели по-украински Соня Плакидюк рассказала о себе сокровенные подробности, которых вместе еще не слышал никто.

Кроме того, что Соня Плакидюк и Алла Костромичева - подруги, и регулярно вместе занимаются новыми хобби, или чего-то достигают, у фотографа есть еще очень много чего интересного и забавного в жизни, что не выходит за границы ее личного пространства

Факт №1:

Несмотря на то, что Соня была невестой одного из самых известных в Украине татуировщиков, на ее теле нет ни одной тату.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона

"Я сахарный пирожок без единой татуировки! Хотя многие не могут поверить, что бывший жених не набил мне ни одного шарового тату", - говорит главная киця-мациця Украины.

Факт №2:

Соня ненавидит песок. Все просто – у девушки на него аллергия.

Факт №3:

Как-то Соня целовалась с девушкой. А вот секса втроем у эксперта не было никогда.

Соня Плакидюк- факты про девушку / Новый канал

Факт №4:

Соня никогда не ночевала в палатке. Говорит, что походы – это ее страшный сон.

Факт №5:

Соня не может спать накрашенной – поэтому какой бы уставшей не была, всегда умывается перед сном. А количество раз, когда ушла спать с макияжем, может пересчитать на пальцах одной руки.

Факт №6:

Год назад Соня сделала лазерную коррекцию зрения. До этого девушка носила линзы. И так плохо видела, что иногда не узнавала людей!

"Но никогда при этом не палилась и всегда делала вид, что всех знаю и узнаю!", – смеется фотограф.

Факт №7:

Если выбирать между кошками и собаками, то Плакидюк всегда выберет кошек. У нее дома живет огромный рыжий мейн-кун по имени Бонбон. Что с французского переводится как "конфета".

Напомним, все новые выпуски шоу Супер Топ-модель по-украински будут выходить по понедельникам с 9 ноября в 19-00