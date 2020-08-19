Стало известно, почему Соня Плакидюк завидует Алле Костромичевой

Алла Костромичева и Соня Плакидюк / Пресс-служба

Вот уже седьмой год Алла Костромичева и Соня Плакидюк вместе ищут талантливых моделей на территории Украины. Алла – известная во всем мире модель и ведущая проекта Топ-модель по-украински, а Соня – эксперт реалити и fashion-фотограф, на счету которой – десятки обложек глянца и работа со всеми знаменитостями. Обе девушки – успешные и востребованные. И не раз работали вместе как фотограф и модель. Но у них все равно есть пара поводов завидовать друг другу.

"Каждый божий день, когда я накладываю себе на тарелочку еду, я завидую Алле, ведь она может есть и не поправляться! Алла об этом, кстати, знает. Боже, дай мне в следующей жизни ее ноги и метаболизм", – объясняет причину зависти Соня Плакидюк.

Но и у Аллы Костромичевой есть причина завидовать Соне Плакидюк. Все дело в гибкости и пластичности последней.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: дата выхода и подробности нового сезона

Алла Костромичева и Соня Плакидюк / Пресс-служба

"Когда в третьем сезоне Топ-модели по-украински мы привели участниц на тренировку к приме-балерине Национального театра оперы и балета Кристине Шишпор, я тоже решила попробовать себя у станка. И поняла, что совершенно негибкая! А вот Соня может сесть на шпагат даже без растяжек и вообще любой подготовки!", - говорит ведущая Нового канала.

Однако, хорошо, что успехи подруг только подталкивают Плакидюк и Костромичеву к саморазвитию. Первая пошла в спортзал и худеет на глазах. А вторая всерьез занялась растяжкой.