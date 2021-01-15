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Стало известно, кто получит наследство Бориса Грачевского

15 января 2021, 09:47

Советский и российский режиссер и создатель Ералаша оставил значительно наследство, на которое претендуют пять человек.

Борис Грачевский
Борис Грачевский / Скриншот

15 января Борис Грачевский умер от коронавируса в больнице после более 3 недель борьбы с болезнью.

Создатель Ералаша болел коронавирусом с 21 декабря и его ввели в кому из-за осложнений.

Уже на следующий день появилась информация о наследстве, которое Грачевский оставил семье. Если не считать финансы, у Грачевского осталось много недвижимости, пишет телеграм-канал НеМалахов.

Грачевский оставил своим четверым детям и молодой вдове очень достойное наследство.

В 50 километрах от Москвы по престижному Новорижскому шоссе в закрытом охраняемом поселке у режиссера имелось 17 соток земли и добротный дом площадью в 300 метров квадратных.

Интересно, что это был уже второй загородный дом, который построил Грачевский. Предыдущий он оставил первой жене Анне. Точна цена дома неизвестна, но журналисты обнаружили, что сейчас стоимость похожего особняка на Новой Риге начинается от 50 миллионов рублей.

У Бориса Грачевского есть и просторная трехкомнатная квартира на улице Гиляровского - на четвертом этаже обычной панельки, но с хорошим дизайнерским ремонтом.

Создатель "Ералаша" перепланировал квартиру по своему вкусу - объединил кухню с гостиной, оставив по бокам эффектные колонны. Стоит такая квартира около 17 миллионов.

Кроме того, Грачевскому принадлежали авторские права на "Ералаш". За каждую трансляцию на телеканалах он получал, как говорят, очень приличный гонорар.

Все движимое и недвижимое имущество Бориса Грачевского предстоит разделить только через полгода.

Наследники Бориса Грачевского

  • третья жена Екатерина Белоцерковская,
  • 48-летний сын Максим
  • 41-детняя дочь Ксения от первого брака,
  • 9-летняя дочь Василиса от второго брака
  • 9-месячный сын Филипп от последних отношений.

По законам РФ вдове должна отойти половина наследства, а вторая половина делится на равные части

Борис Грачевский новости шоу бизнеса
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